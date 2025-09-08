新竹市將軍村轉租做餐飲 審計指不符規畫目標

新竹市政府8年前OT委託經營將軍村開放圖書資訊園區，審計室檢討認為多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫目標不符，市府文化局強調廠商常辦多元工作坊及講座，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，文化局均依相關規定執行並督導。

金城新村原有89棟陸軍高級軍官眷舍，現僅保留15棟具有歷史價值建物，也是台灣眷村文化代表，市府2015公告歷史建築，文化局營造將軍村開放圖書館園區，2017年12月OT委託經營10年，審計室調查發現園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫之多元知識學習主題園區目標不符。

審計室舉例原規畫重新打造讓民眾透過眼耳鼻舌身的五感體驗，兼具學習效果的創新圖書資訊園區，實際上僅M棟依原規畫作將軍村故事館常設展，符合原味學主題，其餘多由廠商轉租予餐館或飲料店業者，或客服中心、策展中心使用。

文化局表示，將軍村園區定位有別於一般實體書本閱讀為主的靜態圖書館概念，而是聚焦在以常民生活為主軸，透過交流、體驗與互動等學習方式，擷取與生活有關的知識學，著重於多元知識學習及文化交流，營運單位不時辦理有多元類型的知識互動交流工作坊及講座等活動。

去年辦理約80場次推廣學習活動，近萬人次民眾參與，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，將軍村營運迄今，文化局依促進民間參與公共建設法等相關規定執行，並建立督導機制，未來將持續督促廠商依照契約精神，及園區定位辦理相關營運。