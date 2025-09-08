星期評論／推電動公車 政府要做好電網後盾

桃園市配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，喊出明年電動公車占比達35%。期望以低碳運輸邁向淨零永續；但要讓藍圖落實，除了業者添購新車，更考驗政府是否能提供穩定能源與完整配套，協助力道須加強。

台灣推動電動巴士已逾10年，車款大致分為「快充」與「慢充」兩類。快充15至20分鐘即可完成，但續航僅70至100公里；慢充能行駛200至250公里，卻需2至3小時充電。

桃園業者近期多選擇快充車輛，除考量調度方便，也因為充電樁數量不足，擔心車輛「排隊充電」而延誤營運。

廣設充電樁是電動公車普及的基礎，若僅有車輛，卻無法及時補電，「里程焦慮」將無法解除，市區路網也難以擴張。然而，充電樁設置並非單純的工程問題，還涉及供電能否到位。部分場站更位在供電瓶頸區，若電網不穩，甚至因停電導致公車無法發車，勢必影響民眾通勤與交通秩序。

桃園已有前車之鑑，有客運場站原申請1200瓩電力，最後僅獲配1000瓩，仍需市府協調台電補足；另有業者趕工增設充電樁，卻遇颱風攪局，台電人力南下搶修，北部送電工程一度延誤，最後也是在市府出面後才解決。這些案例都顯示，若電網與人力調度沒有前瞻規畫，公車全面電動化恐將寸步難行。

電動巴士動輒上千萬元，即便中央、地方補助，業者仍須自付300至400萬元，負擔沉重。如今中央、地方與業者都已投入巨資，若因基礎建設不足導致車輛無法順利上路，不僅浪費資源，更會削弱業界與社會對政策的信任。

全面電動化既是中央既定政策，政府就應展現決心，未雨綢繆，從電網建設、用電調度到突發狀況的應變，都需完整規畫。否則，即便桃園喊出35%的進度，恐怕也只是漂亮數字。

因此，唯有真正打通能源與基礎設施的「最後一哩路」，電動公車才可能穩健上路，淨零轉型才能落實。