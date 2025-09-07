台3線苗栗大湖段路樹倒塌占據北上2車道 警方冒雨警戒

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台3線大湖鄉新開村路段今晚7點多發生路樹倒塌，占據北上2個車道，用路人要小心。圖／大湖警察分局提供
台3線大湖鄉新開村路段今晚7點多發生路樹倒塌，占據北上2個車道，用路人要小心。圖／大湖警察分局提供

苗栗地區今天下午3點起下起雷雨、豪雨，台3線大湖鄉新開村路段晚間7點多發生路樹倒塌，占據北上2個車道，警方據報冒雨漏夜警戒，並通報公路局搶修中，目前維持1個車道雙向通行，用路人要小心。

大湖警察分局南湖校林派出所今天晚上7點多接獲報案，台3線140公里大湖鄉新開村北向車道大型樹枝散落車道影響通行，員警到場後，隨即開啟巡邏車警示燈，擺放交通錐及爆閃燈，封閉北上2個車道、南下1個車道，僅留南下1個車道供雙向交通。

警員冒雨漏夜在現場指揮交通，另通報公路局中區養工程分局苗栗工務段搶通中，大湖分局提醒鄉親，近日降雨頻繁，請駕駛人提高警覺、放慢行車速度，以確保行車安全；若發現路面有枯木、落石或是其他障礙物，請立即通知道路交通主管機關，或是撥打110通知警方前往協助處理。

