快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

聽新聞
0:00 / 0:00

台電觀音超高壓電站惹民怨怒批 自救會民代要台電蓋在大潭電廠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，居民組自救會，齊喊口號要台電滾出觀音。記者曾增勳／攝影
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，居民組自救會，齊喊口號要台電滾出觀音。記者曾增勳／攝影

台電計畫在觀音區興建「觀園超高壓變電所」，引起居民反彈，觀音上大三里今天下午成立守護家園自救會暨大規模抗爭，自救會居民300人高喊「台電滾出觀音」，指台電未事先告知逕自設置超高壓電站不尊重民意，更批「觀音有電廠卻各里輪流停電」，自救會發起人徐永金與議員強烈要求「台電另找地方或在大潭電廠蓋電站」。

台電以桃園產業發展及因應未來航空城產專區、大矽谷計畫用電需求，計畫在觀音區上大里忠富路段，購置4.9公頃土地興建觀園超高壓變電所，自救會痛批台電，未事先與民代、里民說明溝通，居民怒轟台電「黑箱」作業。

觀音上大、崙坪、富源三里里民成立守護家園自救會抗議，立委涂權吉、市議員吳進昌、許更生及居民300人頭結抗議布條，四周掛出「抗議台電設高壓電站」，涂權吉與吳進昌、許更生齊喊支持居民，「不要台電高壓電站」，居民高喊「抗議台電，滾出觀音」「要健康、要環保，不要電站！」

徐永金砲轟說，觀音等不到好的建設，迎來是大潭電廠危害，所有汙染都在觀音，還要再設超高壓變電所，竟規避環評，不敢讓人民知道，該里近年許多新大樓興建，變電所恐影響人民健康、房地產一落千丈，對觀音不公不義，地方要求相關單位及桃園市政府重視人民心聲，將超高壓變電所設在其他地方，否則觀音人抗爭到底。

徐永金隨後將自救會陳情書遞交，由台電輸變電工程處北工處副處長林健民代表接受並表示，該計畫是為桃園用電穩定，用地經過公開徵求及評估，鄉親意見帶回，等完成法定程序後，會公開向地方鄉親說明。

立委涂權吉說，大家站出來都就是為家園反對台電設超高壓變電所，台電設變電所包民代大家事先都不知，台電故意取得4.9公頃用地規避5公頃做環評規定，不尊重觀音民意，電磁波影響健康、生存、地價、生活環境，大家站出來向經濟部、台電表達拒絕超高壓電所設置，也要求市府阻止台電，支持居民捍衛家園。

市議員吳進昌指出，台電要減少電力輸送耗損興建觀園超高壓變電所，設在特農區選址就不對，何況如果是好的設施，為何事先不與地方溝通，國家這麼多嫌惡設施都設在觀音，難道不能設在其他地方?且電磁波響里民健康，觀音有大潭電廠，各里卻輪流停電，地方呼籲台電停止該高壓變電所，蓋在大潭電廠廠內，對輸送電力更安全，也啟減少地方反彈。

台電在觀音忠富路特農區（見圖）計畫興建「觀園超高壓變電所」，引起居民抗爭，要求停止。記者曾增勳／攝影
台電在觀音忠富路特農區（見圖）計畫興建「觀園超高壓變電所」，引起居民抗爭，要求停止。記者曾增勳／攝影
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，自救會長徐永金怒轟台電，要求停止設置電站。記者曾增勳／攝影
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，自救會長徐永金怒轟台電，要求停止設置電站。記者曾增勳／攝影
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，自救會長徐永金（站者）怒轟台電，要求停止電站。記者曾增勳／攝影
台電計畫在觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，自救會長徐永金（站者）怒轟台電，要求停止電站。記者曾增勳／攝影

台電 觀音 自救會

延伸閱讀

台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

立委涂權吉提航空城拆遷戶貸款3方法 籲中央勿卸責

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

相關新聞

台電觀音超高壓電站惹民怨怒批 自救會民代要台電蓋在大潭電廠

台電計畫在觀音區興建「觀園超高壓變電所」，引起居民反彈，觀音上大三里今天下午成立守護家園自救會暨大規模抗爭，自救會居民3...

路燈基座害她臉部受傷縫30針 公共政策網路參與平台提案籲重視改善

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基座受傷，縫了30針，她在公共政策網路參與平台提案呼籲重視改善，鎮公所回...

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

桃園市學童平均肥胖率逾2成，市府去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，其中報名個人組的196人一共減重21...

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

苗栗縣警察局異地重建案一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二大棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、第二...

新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店挨批 市府：常辦多元工作坊及講座

為保存眷村文化資產，新竹市政府委託經營「將軍村開放圖書資訊園區」，但審計室指出，該園區多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經...

族語教師薪資遲發 竹縣：學校先支 中央核撥後補足

新竹縣十多名跨校服務的族語老師反映薪水遲發，多名原民議員聲援，族語老師努力授課卻拿不到薪資，要求8月、9月薪資先撥付。教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。