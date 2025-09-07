台電觀音超高壓電站惹民怨怒批 自救會民代要台電蓋在大潭電廠

台電計畫在觀音區興建「觀園超高壓變電所」，引起居民反彈，觀音上大三里今天下午成立守護家園自救會暨大規模抗爭，自救會居民300人高喊「台電滾出觀音」，指台電未事先告知逕自設置超高壓電站不尊重民意，更批「觀音有電廠卻各里輪流停電」，自救會發起人徐永金與議員強烈要求「台電另找地方或在大潭電廠蓋電站」。

台電以桃園產業發展及因應未來航空城產專區、大矽谷計畫用電需求，計畫在觀音區上大里忠富路段，購置4.9公頃土地興建觀園超高壓變電所，自救會痛批台電，未事先與民代、里民說明溝通，居民怒轟台電「黑箱」作業。

觀音上大、崙坪、富源三里里民成立守護家園自救會抗議，立委涂權吉、市議員吳進昌、許更生及居民300人頭結抗議布條，四周掛出「抗議台電設高壓電站」，涂權吉與吳進昌、許更生齊喊支持居民，「不要台電高壓電站」，居民高喊「抗議台電，滾出觀音」「要健康、要環保，不要電站！」

徐永金砲轟說，觀音等不到好的建設，迎來是大潭電廠危害，所有汙染都在觀音，還要再設超高壓變電所，竟規避環評，不敢讓人民知道，該里近年許多新大樓興建，變電所恐影響人民健康、房地產一落千丈，對觀音不公不義，地方要求相關單位及桃園市政府重視人民心聲，將超高壓變電所設在其他地方，否則觀音人抗爭到底。

徐永金隨後將自救會陳情書遞交，由台電輸變電工程處北工處副處長林健民代表接受並表示，該計畫是為桃園用電穩定，用地經過公開徵求及評估，鄉親意見帶回，等完成法定程序後，會公開向地方鄉親說明。

立委涂權吉說，大家站出來都就是為家園反對台電設超高壓變電所，台電設變電所包民代大家事先都不知，台電故意取得4.9公頃用地規避5公頃做環評規定，不尊重觀音民意，電磁波影響健康、生存、地價、生活環境，大家站出來向經濟部、台電表達拒絕超高壓電所設置，也要求市府阻止台電，支持居民捍衛家園。