賴清德與新竹黨公職座談 吳崢：聚焦民生議題

總統兼民進黨主席賴清德今天到新竹市內天后宮參香，接著轉往芙洛麗飯店與黨公職座談。民進黨發言人吳崢指出，座談會上議員們聚焦民生議題，總統允諾將建議帶回給執政團隊與行政院。

賴清德由民進黨秘書長徐國勇等人陪同啟動全國22縣市「團結之旅」巡迴座談，今天上午先到新竹市內天后宮參拜，全程未受訪，11時轉往竹市芙洛麗飯店與黨公職座談。

徐國勇在內天后宮接受媒體聯訪表示，黨公職座談目的是希望了解黨公職想法，民進黨必須往前走，這些檢討都是團結的力量，提出的意見都會當作參考。

有關外傳黨內要逼退立法院黨團總召柯建銘，徐國勇說「無聲勝有聲」。至於立院將開議卻沒人登記黨團幹事，他說，民進黨從來不缺人才，時間到了就會湧現出來。

座談會後，民進黨發言人吳崢接受媒體聯訪表示，總統此行感謝包含柯建銘及新竹所有黨公職議員，從去年大選到現在一直協助執政團隊，除表達謝意，也重視與議員的意見交流，聽取在地心聲與需求，進行充分的討論與互動。

吳崢指出，座談會上議員們聚焦民生議題，特別關注新竹因新竹科學園區外來人口增加而對教育、醫療等資源的需求，總統會中指中央將加大對AI建設、長照及托育等資源投入，會把議員的建議帶回給執政團隊與行政院。