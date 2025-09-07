路燈基座害她臉部受傷縫30針 公共政策網路參與平台提案籲重視改善

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基座受傷，縫了30針，她在公共政策網路參與平台提案呼籲重視改善，鎮公所回應，研議將來在基座加設橡膠螺栓蓋板保護安全。

吳姓婦人分享，8月27日在竹南鎮開元路、真如路口便利商店購物出來，因踩在工地木板滑倒，臉部撞到路燈基座的凸出物，以致鼻子，舌頭，嘴唇牙齒都受傷，因此縫了30針，她發現路燈、交通號誌基座，都是類似設置，有潛在危險性。

她說，台中市2015年曾發生幼童因車禍，頭部直接插入基座的螺栓死亡事件，為了減少憾事發生，因此提案希望大家附議，督促政府重視，改善道路上路燈，交通號誌基座的凸出物。

竹南鎮公所指出，現場已要求加設三角錐提醒注意，明天將與吳婦協商後續賠償問題，基座的設計是通案，鎮公所研議將來加設橡膠螺栓蓋板，覆蓋螺栓及角鐵，萬一發生撞擊，緩衝降低傷害力。