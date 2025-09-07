快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

路燈基座害她臉部受傷縫30針 公共政策網路參與平台提案籲重視改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市自由街路燈基座，設施橡膠螺栓蓋板。記者范榮達／攝影
苗栗市自由街路燈基座，設施橡膠螺栓蓋板。記者范榮達／攝影

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基座受傷，縫了30針，她在公共政策網路參與平台提案呼籲重視改善，鎮公所回應，研議將來在基座加設橡膠螺栓蓋板保護安全。

吳姓婦人分享，8月27日在竹南鎮開元路、真如路口便利商店購物出來，因踩在工地木板滑倒，臉部撞到路燈基座的凸出物，以致鼻子，舌頭，嘴唇牙齒都受傷，因此縫了30針，她發現路燈、交通號誌基座，都是類似設置，有潛在危險性。

她說，台中市2015年曾發生幼童因車禍，頭部直接插入基座的螺栓死亡事件，為了減少憾事發生，因此提案希望大家附議，督促政府重視，改善道路上路燈，交通號誌基座的凸出物。

竹南鎮公所指出，現場已要求加設三角錐提醒注意，明天將與吳婦協商後續賠償問題，基座的設計是通案，鎮公所研議將來加設橡膠螺栓蓋板，覆蓋螺栓及角鐵，萬一發生撞擊，緩衝降低傷害力。

至於橡膠螺栓蓋板，苗栗市公所2021年打通瓶頸道路自由街時加裝，獲得貼心、美觀的好評，但目前沒有強制要求設置，大多數的路燈、交通號誌桿基座，並沒有類似設施。

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基部受傷，縫了30針。圖／民眾提供
吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基部受傷，縫了30針。圖／民眾提供

網路 苗栗市 公共政策

延伸閱讀

中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

提案惹議 翁曉玲：不禁小功率的自用太陽能發電

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

提案國家公園禁光電惹議　藍委：山屋氣象站不受影響

相關新聞

路燈基座害她臉部受傷縫30針 公共政策網路參與平台提案籲重視改善

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基座受傷，縫了30針，她在公共政策網路參與平台提案呼籲重視改善，鎮公所回...

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

桃園市學童平均肥胖率逾2成，市府去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，其中報名個人組的196人一共減重21...

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

苗栗縣警察局異地重建案一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二大棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、第二...

新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店挨批 市府：常辦多元工作坊及講座

為保存眷村文化資產，新竹市政府委託經營「將軍村開放圖書資訊園區」，但審計室指出，該園區多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經...

族語教師薪資遲發 竹縣：學校先支 中央核撥後補足

新竹縣十多名跨校服務的族語老師反映薪水遲發，多名原民議員聲援，族語老師努力授課卻拿不到薪資，要求8月、9月薪資先撥付。教...

桃園首波公有充電樁營運 慢充每度最高9元 車主嫌貴

桃園市電動汽車今年突破1萬輛，市府交通局新建858槍快慢充充電樁，9月起首波26處、71槍慢充充電樁營運，但有車主認為每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。