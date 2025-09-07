快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，體育局表示，今年將計畫讓全市學校都參與校際競賽組，並建立長期追蹤機制來評估政策成效。圖為去年參加活動的中山國小團隊。本報資料照片
桃園市去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，體育局表示，今年將計畫讓全市學校都參與校際競賽組，並建立長期追蹤機制來評估政策成效。圖為去年參加活動的中山國小團隊。本報資料照片

桃園市學童平均肥胖率逾2成，市府去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，其中報名個人組的196人一共減重213.6公斤，成效不菲。體育局表示，今年將計畫讓全市學校都參與校際競賽組，並建立長期追蹤機制來評估政策成效，希望將健康體位管理的理念從學校開始落實。

據統計，桃園市國小生與高中生肥胖率高於全台平均，相當每3至4人就有1人過重。為避免兒童肥胖健康隱憂，體育局去年推出「肉肉桃走中」計畫，祭出總獎金50萬元，鼓勵學生與親友組隊減重。

計畫期間從去年9月至今年1月20日，參與的學校包括28所國小、18所國中及9所高中，學生依個人需求報名健康組或競賽組，並可與家長或老師組隊參加。期間有學生成功瘦身10公斤，也有家長和學生一起報名參加，成功在5個月的期間瘦下22公斤。

體育局表示，在去年活動中，個人組196人共減重213.6公斤，團體組21組共減重51.4公斤；今年市府預計將再續辦，也會邀集全市學校共同參與「校際競賽組」，讓各校學生以減重成果進行競賽，透過學校間的競爭激勵更多學生積極參與，同時建立長期追蹤機制，將健康體位活動與學校營養教育相結合，建構更完整的健康行為改變支持系統。

除了鼓勵師生減重，桃園市也積極推展全齡運動，體育局表示，位於八德置地廣場的AR×VR全齡運動館預計將在明年下半年啟用，成為全國首創結合虛擬實境技術的運動空間；另，楊梅體育園區無障礙棒壘球場也將於明年開工，持續加強全市運動建設。

減重 體育 運動

延伸閱讀

桃園普渡大廟各顯特色 景福宮精靈小桃子花車首亮相

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」

相關新聞

路燈基座害她臉部受傷縫30針 公共政策網路參與平台提案籲重視改善

吳姓婦人上個月在苗栗縣竹南鎮跌倒，臉部撞擊路燈桿基座受傷，縫了30針，她在公共政策網路參與平台提案呼籲重視改善，鎮公所回...

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

桃園市學童平均肥胖率逾2成，市府去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，其中報名個人組的196人一共減重21...

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

苗栗縣警察局異地重建案一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二大棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、第二...

新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店挨批 市府：常辦多元工作坊及講座

為保存眷村文化資產，新竹市政府委託經營「將軍村開放圖書資訊園區」，但審計室指出，該園區多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經...

族語教師薪資遲發 竹縣：學校先支 中央核撥後補足

新竹縣十多名跨校服務的族語老師反映薪水遲發，多名原民議員聲援，族語老師努力授課卻拿不到薪資，要求8月、9月薪資先撥付。教...

桃園首波公有充電樁營運 慢充每度最高9元 車主嫌貴

桃園市電動汽車今年突破1萬輛，市府交通局新建858槍快慢充充電樁，9月起首波26處、71槍慢充充電樁營運，但有車主認為每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。