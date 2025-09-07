桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

桃園市學童平均肥胖率逾2成，市府去年在55所學校推動「肉肉桃走中」計畫鼓勵師生減重，其中報名個人組的196人一共減重213.6公斤，成效不菲。體育局表示，今年將計畫讓全市學校都參與校際競賽組，並建立長期追蹤機制來評估政策成效，希望將健康體位管理的理念從學校開始落實。

據統計，桃園市國小生與高中生肥胖率高於全台平均，相當每3至4人就有1人過重。為避免兒童肥胖健康隱憂，體育局去年推出「肉肉桃走中」計畫，祭出總獎金50萬元，鼓勵學生與親友組隊減重。

計畫期間從去年9月至今年1月20日，參與的學校包括28所國小、18所國中及9所高中，學生依個人需求報名健康組或競賽組，並可與家長或老師組隊參加。期間有學生成功瘦身10公斤，也有家長和學生一起報名參加，成功在5個月的期間瘦下22公斤。

體育局表示，在去年活動中，個人組196人共減重213.6公斤，團體組21組共減重51.4公斤；今年市府預計將再續辦，也會邀集全市學校共同參與「校際競賽組」，讓各校學生以減重成果進行競賽，透過學校間的競爭激勵更多學生積極參與，同時建立長期追蹤機制，將健康體位活動與學校營養教育相結合，建構更完整的健康行為改變支持系統。

除了鼓勵師生減重，桃園市也積極推展全齡運動，體育局表示，位於八德置地廣場的AR×VR全齡運動館預計將在明年下半年啟用，成為全國首創結合虛擬實境技術的運動空間；另，楊梅體育園區無障礙棒壘球場也將於明年開工，持續加強全市運動建設。