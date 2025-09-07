快訊

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警察局廳舍異地重建案第一棟大樓工程最近決標，原址興建縣總圖，「一遷一建」同步推進。本報資料照片

苗栗縣警察局異地重建案一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二大棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、第二大樓一次到位，縣警局不用費周章分2波搬遷進駐集中辦公。

另，縣警局異地遷建後騰空的土地，將新蓋縣立圖書館總館，獲教育部核定補助4.8億元，縣府目前辦理營建管理（PCM）招標作業，苗栗縣長鍾東錦要求團隊「一遷一建」同步推進。

苗栗縣警局廳舍1969年落成，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國第二老舊建築，行政院前院長蘇貞昌2021年10月巡視，同意全額補助11.42億元新建，歷經原地重建改採異地重建，共同性費用及原物料上漲等因素一波三折，總經費飆升到23.6億多元，後來調整量體，今年5月間中央拍板核定，最近完成工程發包。

縣警局指出，發包警政大樓新址在苗栗市經國路體育館旁縣有地1.95公頃，中央補助仍維持蘇貞昌允諾的11.42億元，縣府自籌2億5884萬元，興建地上5層樓、地下1層樓，預定2029年上半年完工，並取得低碳、能效、智慧、綠建築認證。

縣警局目前有20科室、300多人辦公，新建一棟大樓空間不足容納，決標後立即啟動雙子星第二大樓規畫，初步構想地上5層樓、地下1層樓建築，總經費4.2億元，第一棟大樓工程決標後，立即啟動規畫，希望第一、第二大樓一次到位，至於期間暫時辦公場所，仍在協調中。

鍾東錦表示，警察局新建大樓是苗栗治安建設重要里程碑，第二棟大樓除了縣款支應外，縣府另爭取中央補助，盡量提供員警更舒適的環境，警政服務品質再升級。

