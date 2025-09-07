快訊

新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店挨批 市府：常辦多元工作坊及講座

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
金城新村原有陸軍高級軍官眷舍89棟，現僅保留具有歷史價值建物15棟，也是台灣眷村文化獨特代表。記者王駿杰／攝影
為保存眷村文化資產，新竹市政府委託經營「將軍村開放圖書資訊園區」，但審計室指出，該園區多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫目標不符，且有多項管理維護未依契約履行；對此，OT廠商常辦多元工作坊及講座，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，園區營運迄今，文化局均依促參法相關規定執行並建立督導機制。

金城新村原有陸軍高級軍官眷舍89棟，現僅保留具有歷史價值建物15棟，也是台灣眷村文化獨特代表，市政府於2015年10月公告登錄為歷史建築，並由文化局經管，規畫營造將軍村開放圖書館園區，以完善保存文化資產及薪火相傳眷村核心價值。

審計室指出，文化局依促參法2017年12月與厚食合作社簽訂將軍村OT案投資契約，營運期10年，預估收取租金及權利金合計2406萬餘元。經調查OT案營運情形，發現園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫之多元知識學習主題園區目標不符。

例如，原規畫重新打造讓民眾透過眼耳鼻舌身的五感體驗，兼具學習效果的創新圖書資訊園區，實際上僅M棟依原規畫作「將軍村故事館」常設展，符合原味學主題，其餘多由厚食合作社轉租予餐館或飲料店業者，或客服中心、策展中心使用。

審計室指出，依照契約規定，應建置雲端資料庫軟體及硬體，但截至2024年11月底止，文化局未督促其落實辦理，也未釐清及管制實際轉租經營種類，難確保防火設施安全性，亦未督促廠商落實辦日常管理維護，及未妥善規畫設置圖書場館，長年未善盡監督管理責任，請市府檢討改善。

對此，文化局表示，將軍村園區在定位上有別於一般實體書本閱讀為主的靜態圖書館概念，而是聚焦在以常民生活為主軸，透過交流、體驗與互動等學習方式，來擷取與生活有關的知識學，著重於多元知識學習及文化交流。

經查，營運單位不時辦理有多元類型的知識互動交流工作坊及講座等活動，以113年度為例，即辦理約80場次推廣學習活動，近萬人次民眾參與，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，未來將督請營運單位加強課程設計與行銷宣傳，以讓更多民眾知悉及參與相關學習活動。

另外，將軍村為竹市歷史建築，文化局依文化資產保存法等相關法規取得因應計畫，營運單位就內部空間所做的規畫與調整，也經由具建築師背景的文化資產委員審議查核後執行，過程合乎相關法令規定；未來仍將尊重審計室意見，再行增聘具消防專業人士協助審查。

文化局說，將軍村營運迄今，文化局均依促參法相關規定執行並建立督導機制，未來亦將持續督促營運單位，依照契約精神及園區定位辦理相關營運行為。

文化局表示，將軍村園區在定位上有別於一般實體書本閱讀為主的靜態圖書館概念，而是聚焦在以常民生活為主軸，透過交流、體驗與互動等學習方式，來擷取與生活有關的知識學，著重於多元知識學習及文化交流。記者王駿杰／攝影
文化局表示，將軍村園區在定位上有別於一般實體書本閱讀為主的靜態圖書館概念，而是聚焦在以常民生活為主軸，透過交流、體驗與互動等學習方式，來擷取與生活有關的知識學，著重於多元知識學習及文化交流。記者王駿杰／攝影

