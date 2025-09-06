「桃園之光」齊聚藝文廣場！ 體育展演＋電競對決嗨翻國民體育日

桃市府今晚舉辦「桃園體育運動展演會暨體育有功人員表揚活動」，結合舞龍、啦啦隊與首度演出的輪椅舞，及電競選手「特戰英豪」表演賽。市長張善政感謝在世運、世大運31項奪牌選手或團體的桃園之光，活動規劃虛實體驗、文創市集與摸彩，讓藝文廣場嗨翻宛如運動嘉年華。

市長張善政說，配合99國民體育日，市府舉辦以「Taoyuan in Action」為主軸的展演活動，除邀請市民體驗多元運動項目，同時頒發「傑出運動選手獎、優秀教練獎及績優人員與團體獎」，表揚過去一年在成都世界運動會、德國世界大學運動會及各項國內外賽事中表現優異的桃園選手為桃園與台灣爭光，也感謝選手與教練的努力，讓世界看見台灣。

他指出，桃園選手在各項體育領域，像是羽球、跆拳道、桌球等項目拿下多面獎牌，沙灘合球更是勇奪台灣史上首面金牌，充分展現「運動大城」實力，也感謝市體育總會理事長葉俊毅及各單項委員會共同推動桃園運動發展，市府未來將持續與體育總會及各單項委員會合作，舉辦更多賽事與活動，營造完善的運動環境，讓更多優秀選手被看見，在國際舞台上持續發光發熱。