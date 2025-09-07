桃園首波公有充電樁營運 慢充每度最高9元 車主嫌貴

桃園市電動汽車今年突破1萬輛，市府交通局新建858槍快慢充充電樁，9月起首波26處、71槍慢充充電樁營運，但有車主認為每度收費9元太貴。桃園市交通局回應，此為收費上限，由業者依現況自訂價格。台中市現有901槍快慢充充電樁，使用率不到1成，市府將滾動調整。

電動小客車數量不斷成長，桃園市交通局爭取中央補助，陸續於154處公有停車場新建180kW以上快充86槍、50kW以上快充236槍、7kW以上慢充536槍，接頭可支援多數電動車。各場域均已向台電請電，陸續送電中，其中26處、71槍慢充充電樁，9月起率先啟用營運。

桃園市交通局公告，慢充費率每度收費9元，但電動車主反映太貴。特斯拉吳姓車主直言，慢充1小時約充7度電，等於每小時收費63元，他曾看過慢充每度9元「都沒有人要充」，因為收費太貴，每度收費6元較合理，若慢充要9元，不如回家充或選擇快充設備。

交通局停車管理工程科指出，桃園市交通局訂定的充電樁收費費率，為快充、慢充每度收費各不得超過12元、9元，此為充電樁專案管理廠商參考市價訂定；此為收費上限，停車場實際費率或搭配其他優惠，由業者參考市場行情及營運需求自訂，報交通局備查即可。

台中市電動汽車登記數量截至7月底已破1.6萬輛，中市交通局積極在公有停車場設置充電設施，全市4萬513格公有停車場停車格，已經有901格電動車專用充電車位，包含慢充803槍、快充98槍，超過中央法規規定的2%。

台中市交通局指出，根據充電樁監控管理平台資料，目前公有停車場的充電槍使用率不到1成，可滿足目前充電需求，市府也鼓勵停車場業者設置快充，最高可補助160萬元。