族語教師薪資遲發 竹縣：學校先支 中央核撥後補足

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣有族語老師反映，到學校因刷卡簽到系統與網路不穩，課程記錄受到影響。圖／縣議員張益生提供
新竹縣有族語老師反映，到學校因刷卡簽到系統與網路不穩，課程記錄受到影響。圖／縣議員張益生提供

新竹縣十多名跨校服務的族語老師反映薪水遲發，多名原民議員聲援，族語老師努力授課卻拿不到薪資，要求8月、9月薪資先撥付。教育局回應，族語老師薪資經費由中央核撥，因下半年經費未及時到位，已發文各校先以人事費支應解決。

縣議員張益生、劉建民、林秉君日前邀族語老師與縣府團隊開會，討論族語推廣教師薪資發放問題。有族語老師說，族語老師多屬中央核定員額，授課型態分為專職與跑校，由於各校經費調度差異，導致部分學校延遲支付薪水及交通補助，也有學校刷卡簽到系統不穩，影響課程紀錄。

張益生指出，縣府2025年度總預算達430億元，其中教育局預算占比達44%，他過去曾處理過族語老師薪水遲發問題，未料今年再度發生，令人難以接受。

新竹縣教育局回應，族語老師的計畫經費來自中央，因採學年度時程，經費撥付無法一次全數到位。全縣目前約10多名族語老師，授課多為一周數堂課，此次遲發薪資約數萬元，已發文各校先以人事費支應，後續待中央經費撥付後補足。由於發放授課經費受限學年度，此次協調會也提及預付半年機制，避免下半年薪資又被積欠，預計由主計處會同教育局在1個月內完成。另決議請教育局行文族語老師主從聘校，應妥適調整差勤管理制度和教學空間。

