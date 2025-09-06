桃園普渡大廟各顯特色 景福宮精靈小桃子花車首亮相
桃園慶讚中元不少主要廟宇有放水燈遊行，大廟景福宮除了學校及社區團體帶來祈福表演，晚上桃園區九大姓氏水燈排遊行，市府也打造高達25公尺，由360盞燈組成的壯觀水燈排車參加遶境祈福。
景福宮今年普渡另一亮點，是由市政府、桃園區公所及景福宮敬獻的中元創意水燈公仔花車「精靈小桃子」，以桃子造型結合俏皮伸舌頭的模樣設計，象徵桃園的美麗與幸福，遶境相當吸睛。
張善政肯定景福宮水燈排車遶境是桃園普渡具規模的民俗盛事之一，今年總計11輛水燈排車，他也頒感謝狀給景福宮、慈護宮，稱讚廟方將中元普渡供品捐贈市府「食享冰箱」，分享給弱勢族群，傳遞祝福與關懷。
景福宮主委簡征潭指出，桃園十五街庄景福宮．福德宮慶讚中元水燈排遊行已有百年歷史，今年由總幹事李詩明擔任總策劃，並結合值年爐主吳姓宗親會及各姓氏宗親共同辦理，展現信仰文化傳承與創新藝術。
總幹事李詩明表示，今年邀請桃園市文化基金會顧問簡馨泓策劃設計，並與知名漫畫家任華斌聯手打造「精靈小桃子」，以可愛精靈形象跳脫傳統水燈排設計，融合文化與創意，成為今年中元慶典最受矚目的明星。
