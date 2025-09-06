快訊

火勢猛烈冒濃煙…新莊公寓火警男住戶命危 尚在搶救中

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

桃園普渡大廟各顯特色 景福宮精靈小桃子花車首亮相

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
景福宮、桃市府、桃園區公所打造精靈小桃子花車在普渡首亮相。圖／景福宮提供
景福宮、桃市府、桃園區公所打造精靈小桃子花車在普渡首亮相。圖／景福宮提供

桃園慶讚中元不少主要廟宇有放水燈遊行，大廟景福宮除了學校及社區團體帶來祈福表演，晚上桃園區九大姓氏水燈排遊行，市府也打造高達25公尺，由360盞燈組成的壯觀水燈排車參加遶境祈福。

景福宮今年普渡另一亮點，是由市政府、桃園區公所及景福宮敬獻的中元創意水燈公仔花車「精靈小桃子」，以桃子造型結合俏皮伸舌頭的模樣設計，象徵桃園的美麗與幸福，遶境相當吸睛。

張善政肯定景福宮水燈排車遶境是桃園普渡具規模的民俗盛事之一，今年總計11輛水燈排車，他也頒感謝狀給景福宮、慈護宮，稱讚廟方將中元普渡供品捐贈市府「食享冰箱」，分享給弱勢族群，傳遞祝福與關懷。

景福宮主委簡征潭指出，桃園十五街庄景福宮．福德宮慶讚中元水燈排遊行已有百年歷史，今年由總幹事李詩明擔任總策劃，並結合值年爐主吳姓宗親會及各姓氏宗親共同辦理，展現信仰文化傳承與創新藝術。

總幹事李詩明表示，今年邀請桃園市文化基金會顧問簡馨泓策劃設計，並與知名漫畫家任華斌聯手打造「精靈小桃子」，以可愛精靈形象跳脫傳統水燈排設計，融合文化與創意，成為今年中元慶典最受矚目的明星。

精靈小桃子造型俏皮為中元普渡添特色。圖／景福宮提供
精靈小桃子造型俏皮為中元普渡添特色。圖／景福宮提供
桃園市政府打造25公尺高水燈排參加中元節活動。圖／景福宮提供
桃園市政府打造25公尺高水燈排參加中元節活動。圖／景福宮提供

桃園 遶境

延伸閱讀

影／北港朝天宮價值逾20萬水果山普渡 民眾扛麻布袋5分鐘搶光

桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

桃園蘆竹38.7度極端高溫 氣象署曝西半部酷熱關鍵原因

普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？

相關新聞

6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

自來水公司第三區管理處9月11日（周四）將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區...

苗栗義塚被判定「無主墓」多處裂損 義民祀盼早日化解僵局推動修復

「苗栗義塚」2010年底經縣府公告登錄為苗栗縣定古蹟，義塚位於苗栗義民廟後方，但為私人土地，十多年前地主就有意收回土地開...

全國義民祭在新埔開幕迎237周年 首度由學童請神朗讀祝文

「義魄千秋－2025全國義民祭」今日在新埔褒忠亭義民廟開幕，今年適逢建廟237年，首度由小學生擔任「請神」任務，男、女學...

桃園公有充電樁71槍9月上路 慢充每度收9元車主喊貴

電動車數量成長快，桃園市今年已突破1萬輛電動汽車，市府交通局在154處公有停車場，新建858槍快慢充充電樁。9月起首波2...

桃園建案多 楊梅這個里嚴重塞車惹民怨 竟還有上千戶未交屋

桃園市楊梅區金溪里因靠近中山高交流道、台1線，近年新建案不斷，戶數人口明顯增加，尖峰時段多個社區車輛外出都塞車，里長彭慧...

人工巡場開單有落差 竹市設智慧停車柱收入反增

新竹市審計室查核發現，新竹市雖有廣設路邊汽車停車格，並自聘停車管理員開立繳費單，但部分停管員未依規巡場，平均開單件數落差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。