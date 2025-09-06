影／苗栗義民廟辦慶讚中元祭典 邱俐俐：展現義民信仰重義助人不忘本

今天是中元節，苗栗義民廟上午舉行慶讚中元祭典，義民廟管理委員會主委呂文松及副縣長邱俐俐等人依古禮行三獻禮叩首祭拜義民爺，體現義民信仰「重義、助人、不忘本」的精神和價值。

苗栗義民廟已創建230多年，廟的後方並有義塚，與新埔義民廟有「兄弟廟」之稱，相傳清代林爽文之亂，竹苗兩地義軍參與平亂，戰死的義軍骨骸分葬竹、苗兩地，因此苗栗、新埔兩地義民廟是最早的「兄弟廟」，與全台其他割火設立的分香廟不同，更是苗栗義民廟一大特色。

邱俐俐上午與義民廟主委呂文松、副主委張永亮及各委員、執事人員一同完成三獻禮儀式，苗栗市長余文忠、縣議員楊明燁、縣府民政處副處長林國竹及苗栗市民代表、里長多人到場一同祈求地方平安和諧。