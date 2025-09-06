苗栗義塚被判定「無主墓」多處裂損 義民祀盼早日化解僵局推動修復

「苗栗義塚」2010年底經縣府公告登錄為苗栗縣定古蹟，義塚位於苗栗義民廟後方，但為私人土地，十多年前地主就有意收回土地開發社區，引發爭議，地主提訴訟經法院判定為「無主墓」後，義塚也被圍籬管制迄今。義民廟前主委謝長慶去年成立「義民祀發展協會」，期望能改善義塚「年久失修」的破損狀況，並方便信眾祭祀。

廟方表示，清乾隆年間林爽文作亂，在戰爭中義軍有數百人犧牲，相傳義軍北返時沿路撿拾戰死的義民骨骸，由南往北運送，準備合葬，但載運骨骸的牛車，到了苗栗北苗一帶就不肯再走，經擲筊請示，其中6缸骨骸合塚葬於苗栗義民廟後方，其餘骨骸繼續往北。

苗栗義民廟的廟門朝南，但義塚卻面向北，與新埔的義塚遙遙相望，相傳是當年戰死義軍的骨骸分葬兩地，所以苗栗、新埔兩地義民廟是最早的「兄弟廟」，與其他割火設立的分香廟不同，是苗栗義民廟一大特色。

苗栗文化觀光局表示，全國各地義民廟僅新埔、苗栗兩地是「塚廟合一」，且先有塚、後有廟，其他都是分香廟，苗栗義塚原被提報歷史建築，因專家學者認為具特殊意義，認定應公告為古蹟。

全案訴訟時因「先有塚、後有廟」，所以義塚並非義民廟所有，負責祭祀的義民祀並非登記有案的社團，也無法成為義塚所有人，地主以此向法院提訴訟，獲判定為無主墓。

文觀局表示，義塚在2012年春節前後被地主圍籬，廟方來陳情，文觀局依文資法古蹟不得遭遮蔽等規定，要求地主改善，對方因此在圍籬上開了2處缺口，且表明有信徒祭祀時，同意開啟圍籬讓信徒進入。地主方面也有怨言，強調共有10多名地主，土地原有許多榮民搭違建居住，地主歷經多年努力，投入數千萬元終於協調他們遷離，義塚在1953年才擴大增建，根本不應公告為古蹟，且墓塚在計畫開發的土地中，也影響地主闢建社區的權益。

義塚被法院判定無主墓後，廟方也陳情，雙方陷入僵局，前兩年在縣府、市公所等相關單位協調後，僵局似乎出現轉圜機會，地主方面已將義塚土地分割完成，縣府去年11月公告變更義塚本體及土地範圍，已增加約43坪。

義民祀發展協會理事長謝長慶表示，義塚本體及圍牆出現裂損，義塚字跡也脫漆模糊，但迄今無法修復，目前義塚公告變更土地範圍後，左右兩側約可增加1台尺，前方可增加7、8台尺，祭祀時不致於侷限狹小空間，希望縣府透過客委會等單位爭取經費，在地主同意後推動修復工程，讓苗栗義塚重回早年風貌。