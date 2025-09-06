聽新聞
全國義民祭在新埔開幕迎237周年 首度由學童請神朗讀祝文
「義魄千秋－2025全國義民祭」今日在新埔褒忠亭義民廟開幕，今年適逢建廟237年，首度由小學生擔任「請神」任務，男、女學童共同擔任祝禱生與禮生，以四縣、海陸腔混聲朗讀祝文，不僅展現客語教育成果，也落實「信仰不分性別」的精神。
新竹縣長楊文科、客委會副主委邱星崴、關西祭典區總爐主羅吉平及十五大庄聯庄總爐主，今率領關西祭典區近200位民眾組成的「挑擔敬獻舞陣」、及祭典區國小「客家獅」等踩街開場，現場發放限定版「文化30．關西茶香平安符」，吸引大批民眾排隊。
邱星崴指出，今年適逢義民祭237周年，義民文化為台灣本土信仰，不僅是宗教也進入社區活動，他樂見許多環節都以客語進行，客委會一直支持各項客家文化發展，期盼義民爺的精神可以永遠傳承。
楊文科指出，褒忠亭義民節為國家指定重要民俗，也是客庄獨有的無形文化資產。今年適逢建廟237周年，祭典亮點包括小學生首度擔任「請神」任務，男女國小學生共同擔任祝禱生及禮生，以四縣及海陸二腔調混聲朗讀祝文，不僅展現性平精神，也驗收客語教育成果。
褒忠亭董事長林光華表示，今年義民廟建廟237年祭典由關西聯庄15里輪值主辦，8月10日起展開奉飯儀式。祭典活動於9月9日豎燈篙揭開核心祭典序幕，10日於褒忠橋舉行放水燈，11日舉行義民爺祭祀大典、交接爐主及普渡宴客、客家戲等傳統活動，13日恭送義民爺回鑾圓滿完成今年祭典 。
文化局指出，今年義民祭暖場與踩街節目多元，包含HAKA福獅、花鼓隊、紙箱客家獅、舞集及山歌組曲等演出，並設有揮毫、拼圖、彩繪神豬、草刀DIY等闖關活動，吸引親子參與。局長朱淑敏表示，希望在傳承祭典科儀之外，透過音樂、藝術與跨世代參與，提升節慶文化價值，建立「義民祭典」品牌，讓創新與傳統並存。
