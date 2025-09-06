桃園公有充電樁71槍9月上路 慢充每度收9元車主喊貴

電動車數量成長快，桃園市今年已突破1萬輛電動汽車，市府交通局在154處公有停車場，新建858槍快慢充充電樁。9月起首波26處共71槍慢充充電樁營運，快充預計11月啟用，不過，慢充收費費率每度9元，有車主認為太貴，對此，交通局回應，每度9元為收費上限，實際仍由營運業者會依市場行情與營運需求訂定收費價格。

依據交通部公路局統計，桃園市電動小客車從去年7月7789輛，數量一路成長，今年2月全市突破1萬輛來到1萬69輛，截至今年7月底電動小客車增至1萬1491輛，占全市78萬9890萬小客車總數1.4%。市府為此爭取中央補助，在公有停車場布建充電樁。

桃園市交通局陸續於154處公有停車場新建180kW以上快充86槍、50kW以上快充236槍及7kW以上慢充536槍，總共新建858槍，陸續送電中。其中慢充充電樁有Type1和Type 2接頭，快充則有CCS1及CCS2接頭可供選擇，可支援多數市售電動車型。

因應9月1日起，有26處共71槍慢充公有充電樁率先營運，交通局也公告費率慢充每度收費9元。對此，特斯拉吳姓車主直言，慢充每度9元太貴，1小時約充7度電，等於每小時收費63元，他認為一般每度收費6元較合理。

吳姓車主表示，自己曾在外面停車場看過慢充每度9元，「都沒有人要充」，就是因為收費太貴，降低車主充電意願，除非急著充電，或是乾脆去找其他民營停車場的快充設備，特斯拉超級充電站快充約每度8到12元，不僅充得快，收費也相對合理。

交通局停車管理工程科指出，桃園市公有停車場內充電樁分停車場業者自建及市府交通局自建，停車費與充電費皆分開計費。充電樁快慢充費率訂有天花板，慢充1度不能超過9元，快充1度不能超過12元，此為充電樁專案管理廠商參考市面價格所定上限。

桃園市9月起首波26處共71槍慢充充電樁營運啟用，分別由台達電與華成電能2家廠商負責營運，交通局強調，實際現場充電樁費率或優惠方案皆由業者參考市場行情及營運需求自訂，並報交通局充電樁收費費率備查，快慢充收費不得超過每度12與9元。