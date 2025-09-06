桃園建案多 楊梅這個里嚴重塞車惹民怨 竟還有上千戶未交屋

桃園市楊梅區金溪里因靠近中山高交流道、台1線，近年新建案不斷，戶數人口明顯增加，尖峰時段多個社區車輛外出都塞車，里長彭慧蓮強調民眾開車塞到「痛不欲生」，包括在區政座談等會議多次反映，要求市府拿出解決方法。

市府交通局表示，金溪里瑞溪一路、金溪路都還維持在B到C級的服務能力之間（F級最吃重）屬於可以接受，未來配合建管審查時會注意。不過會持續觀察金溪路、瑞坪路、三民東路及三民路二段等路段車流，滾動式檢討調整瑞溪路一段、三民路路口號誌時制計畫及交通工程設施配置。

金溪里今年今年1月為2237戶 5535人，8月2489戶5788人，增加252戶253人，彭慧蓮認為交通局的「可接受」要看時段，因為交通阻塞有分時段，上班時最嚴重非常壅塞，屬於尖峰時段，金溪路、瑞坪路、瑞溪路一段、三民東路的車流要從三民路出去接中山北路（台1線，可以上中山高楊梅交流道，或往北到中壢，往南到新竹湖口），綠燈時，因為只有一個車道，中山北路也塞車，只能通過2到4輛車。

彭慧蓮說，尤其是陽光山林社區出來的車，到三民路之間真的是回堵2公里，很誇張，等於一出社區沒多久就回堵，下班放學的時候車輛回來好一點，不過也是塞，這4條路的腹地目前的建案，合計還有近1500戶未完工，如果不改善，未來交通更慘。

彭慧蓮昨天在楊梅區政座談會上向市長張善政反映塞車問題，張善政責成交通局找時間會勘，要評估將來再增加1000多戶要如何因應，必要的話做長期監測，需要從改善號誌或道路拓寬就要趕快規畫，交通的水準要同步跟上人口增加的速度。

交通局另說明，依據「桃園市基地開發交通影響評估審查規定」針對土地開發或建照、都設審議類型訂有審查標準，若案件已達審查標準，需提送交通影響評估報告書至交通局審查，檢視開發內容，確認對周邊道路的影響，並請開發單位提出因應改善措施，以預防及減輕開發帶來之交通衝擊，後續還要由目的事業主管機關續審。