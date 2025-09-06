快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水公司第三區管理處9月11日將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗竹南及新竹香山部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶，時間從上午8點到晚間7點共11小時，水公司提醒用戶儲水備用，示意圖。記者胡蓬生／攝影
水公司第三區管理處9月11日將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗竹南及新竹香山部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶，時間從上午8點到晚間7點共11小時，水公司提醒用戶儲水備用，示意圖。記者胡蓬生／攝影

自來水公司第三區管理處9月11日（周四）將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶，時間從上午8點到晚間7點共11小時，水公司提醒用戶儲水備用。

三區管理處表示，當天停水區域包括新竹市香山區南港街、竹南鎮大埔里、頂埔里、公義里、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地停水，停水用戶共5700戶。此外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低，受影響用戶有900戶。

三區處表示，水公司為維持加壓設備及轄區供水穩定因此辦理這項工程，停水施工期間減少供水達1萬600噸，當天如遇雨及特殊原因無法施工，將改期辦理，造成用戶不便之處請見諒。

水公司呼籲受影響地區用戶留意並提早儲水備用，配合節約用水，小心火燭。停水期間請關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，可能造成馬達空轉過久產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全；建築物自來水進水口低於地面的用戶，請在停水期間請將總表前的制水閥關閉，以避免虹吸汙染發生。

停水 新竹 水公司

延伸閱讀

新竹市民注意！香山區南港街11日停水、中華路水壓降低

水來了！管線改接提前6小時復水 彰化進入鳥嘴潭供水時代

彰化今起最長停水39小時 縣長盼提前復水、台水動員趕工　

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

相關新聞

全國義民祭在新埔開幕迎237周年 首度由學童請神朗讀祝文

「義魄千秋－2025全國義民祭」今日在新埔褒忠亭義民廟開幕，今年適逢建廟237年，首度由小學生擔任「請神」任務，男、女學...

桃園公有充電樁71槍9月上路 慢充每度收9元車主喊貴

電動車數量成長快，桃園市今年已突破1萬輛電動汽車，市府交通局在154處公有停車場，新建858槍快慢充充電樁。9月起首波2...

桃園建案多 楊梅這個里嚴重塞車惹民怨 竟還有上千戶未交屋

桃園市楊梅區金溪里因靠近中山高交流道、台1線，近年新建案不斷，戶數人口明顯增加，尖峰時段多個社區車輛外出都塞車，里長彭慧...

6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

自來水公司第三區管理處9月11日（周四）將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區...

人工巡場開單有落差 竹市設智慧停車柱收入反增

新竹市審計室查核發現，新竹市雖有廣設路邊汽車停車格，並自聘停車管理員開立繳費單，但部分停管員未依規巡場，平均開單件數落差...

楊梅掩埋場轉型 張善政：規畫生態園區

桃園楊梅員本垃圾掩埋場長年堆置垃圾，地方關切是否能徹底清除？市長張善政昨明確答覆，表示掩埋的陳年舊垃圾已穩定，沒必要再挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。