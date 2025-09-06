6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

自來水公司第三區管理處9月11日（周四）將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶，時間從上午8點到晚間7點共11小時，水公司提醒用戶儲水備用。

三區管理處表示，當天停水區域包括新竹市香山區南港街、竹南鎮大埔里、頂埔里、公義里、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地停水，停水用戶共5700戶。此外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低，受影響用戶有900戶。

三區處表示，水公司為維持加壓設備及轄區供水穩定因此辦理這項工程，停水施工期間減少供水達1萬600噸，當天如遇雨及特殊原因無法施工，將改期辦理，造成用戶不便之處請見諒。

水公司呼籲受影響地區用戶留意並提早儲水備用，配合節約用水，小心火燭。停水期間請關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，可能造成馬達空轉過久產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全；建築物自來水進水口低於地面的用戶，請在停水期間請將總表前的制水閥關閉，以避免虹吸汙染發生。