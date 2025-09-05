南崁五福宮普度水燈耀夜空 學者：輪值組織有3百年傳統

桃園市定古蹟南崁五福宮自創建大眾廟後，今年首次擴大舉辦慶讚中元二朝醮典第265周年，主委邱進賢、榮譽主委陳宗賢、常務監事邱奕懋與管委會邀請台灣第一位博士道士中研院院士李豐楙團隊，研究及撰寫五福宮中元普度源流文化資產專書「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」。

廟方今晚在南崁河濱公園舉辦放水燈晚會，與發表這本文化資產專書，市長張善政與團隊到場祝賀及參加放水燈儀式，肯定五福宮研究廟史及熱心扶弱的成果。

晚上普度法會後，五福宮將物資600箱泡麵捐給食享冰箱和低收入戶，設有食享冰箱有長興里、瓦窯里、南榮里、順興里、南興里、中山里；另還有物資要捐給祭祀轄區22個里的關懷據點及慈善機構。

邱進賢表示，南崁五福宮建廟364年，主神玄壇元帥見證南崁與桃園的區域發展歷程，包括南崁四社咸感靈驗創建草祠，原、漢各族共同擴建玄壇廟，至今日工商業時代的財神，300多年的歷程也是桃園社會發展的縮影。

邱進賢說，研究團隊調查文史發現南崁五福宮中元普度祭典，源起從憐憫南崁四社原住民族，及歷年遠渡來南崁經商開墾的各國移民亡故於此，例祭普度以慰其靈，至今已有265年之久。

為求地方平安，廟方聘僧道修設醮筵以安撫亡魂，並安慰南崁歷年械鬥及乙未戰爭等受難亡魂，中元普度也成為五大庄重要的祭典，不但具有悲天憫人護衛鄉里的歷史性，也透過五大庄共同合作的大型普度醮典，展現了自古社區營造團結的典範性。

研究團隊研究顯示，南崁五福宮五大庄聯合中元普度二朝醮典，仍保有農業組織傳統的多層級輪值祭祀祭典，而年度祭典的值年總爐主，有別一般宮廟總爐主直接於主神前擲筊產生，也不是某庄某家族永任總爐主，或輪值值年庄頭直接筊選產生等模式，而是一種層層輪值而為總爐主的多元層級輪祀組織運作模式。

研究團隊指出，每年在五大庄祭祀圈內，採5年輪值，每年產生三官首、總爐主（正主會）、正主醮、正主壇、正主普，而五大庄內各有一個至數個的小庄（私庄或坪位），因此總共有15個輪祀組織，所以有15位私庄爐主。

15爐主是各私庄的三界公爐爐主、天公爐爐主或土地公爐主，因此私庄爐主需先輪值大庄的值年柱首（從三官首開始），再按輪值擔任總爐主，並負責協助與籌辦五福宮的年度慶典。

這些私庄輪祀組織的爐主，也負責或協助村里長舉辦庄頭內年初迎媽祖、三界公戲、天公戲、土地公戲、五谷王戲或和祈謝平安戲等祭典，其中各私庄所應繳納五福宮年度祭典經費分攤，採水田面積、田甲或田佃（原有耕作土地面積多寡）分配，展現傳統農業社會敬天祭祀與地方公廟組織運作的緊密關係。