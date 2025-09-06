聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅掩埋場轉型 張善政：規畫生態園區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政昨表示垃圾掩埋場的舊垃圾量大，已穩定的不會移走，會向環境部申請經費明年底前做好覆土綠美化。圖為楊梅員本掩埋場簡易覆土現況。圖／桃園市環保局提供
桃園市長張善政昨表示垃圾掩埋場的舊垃圾量大，已穩定的不會移走，會向環境部申請經費明年底前做好覆土綠美化。圖為楊梅員本掩埋場簡易覆土現況。圖／桃園市環保局提供

桃園楊梅員本垃圾掩埋場長年堆置垃圾，地方關切是否能徹底清除？市長張善政昨明確答覆，表示掩埋的陳年舊垃圾已穩定，沒必要再挖出，未來研議規畫為生態教育園區，市府環管處也說明，裸露垃圾清除逾8成，將向環境部爭取覆土經費，避免揚塵汙染。

桃園市政府昨舉行楊梅區基層座談會，員本里里長陳奕霖提案反映，員本垃圾掩埋場離住宅區過近，居民長期受到惡臭、蒼蠅滋生、空氣品質惡化等，生活尊嚴被忽視近30年，身心皆苦。

他強調，市府所謂「覆土減臭」，雖暫時降低氣味，卻導致揚塵四起、風沙頻繁，只是延後退場的表面作法，垃圾堆置長期造成地方汙名化，呼籲轉型為「社子溪員本生態教育園區」，未來才能永續發展。

不只楊梅，桃園龍潭、觀音也有垃圾掩埋場堆置大量舊垃圾。張善政在座談會上回應，他表示舊垃圾量太多，已穩定堆置，沒必要再挖出；以北市內湖「垃圾山」為例，早年被罵，經綠化為小山丘，沒有異味與汙染問題，颱風來也沒有把垃圾沖到基隆河，將借重此經驗，覆土綠化後規畫生態教育園區，環境比現在好。

環管處長張書豪說，員本垃圾場裸露量已清理超過8成，將向環境部爭取覆土經費，透過綠美化，讓掩埋場穩定下來，也不會有揚塵等汙染問題。

環管處、海資處說明，楊梅區員本掩埋場現階段僅作為焚化廠歲修期間、緊急臨時等轉運垃圾使用。目前配合環境部於2026年度完成裸露垃圾覆土，必要時會灑水及撒草種形成植被，持續環境清潔，減少揚塵及風沙。

延伸閱讀

大大數位基金會攜手台灣寬頻通訊 助桃園市府創造友善環境挺兒少

桃園垃圾掩埋場舊垃圾是否會全部清走？張善政給答案

「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

相關新聞

人工巡場開單有落差 竹市設智慧停車柱收入反增

新竹市審計室查核發現，新竹市雖有廣設路邊汽車停車格，並自聘停車管理員開立繳費單，但部分停管員未依規巡場，平均開單件數落差...

楊梅掩埋場轉型 張善政：規畫生態園區

桃園楊梅員本垃圾掩埋場長年堆置垃圾，地方關切是否能徹底清除？市長張善政昨明確答覆，表示掩埋的陳年舊垃圾已穩定，沒必要再挖...

桃園市政府中元普度玩環保創意 千斤「白米神豬」吸睛

明天農曆7月15是中元節，桃園市政府今天循往例在市府前廣場舉行中元節普度祭祀典禮，今年巧思結合環保創意祭品競賽，各局處以...

竹北空氣飄異味…竹縣府設通報平台抓臭源 擬發檢舉獎金

新竹縣竹北市近日屢傳異味事件，經連日巡查結果，環保局初步研判為不當使用有機溶劑的異味，因陳情地點廣泛且異味屬性不定，縣長...

反超高壓變電所！桃園觀音7日組自救會抗爭 台電：電磁場影響小

為因應桃園產業發展與電力需求，台電預計於桃園市觀音區興建「觀園超高壓變電所」，居民不滿台電未事先說明，也憂心電磁波等健康...

竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

為協助民眾就業並因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日上午10點至下午2點，在竹北國民運動中心4樓舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。