楊梅掩埋場轉型 張善政：規畫生態園區

桃園楊梅員本垃圾掩埋場長年堆置垃圾，地方關切是否能徹底清除？市長張善政昨明確答覆，表示掩埋的陳年舊垃圾已穩定，沒必要再挖出，未來研議規畫為生態教育園區，市府環管處也說明，裸露垃圾清除逾8成，將向環境部爭取覆土經費，避免揚塵汙染。

桃園市政府昨舉行楊梅區基層座談會，員本里里長陳奕霖提案反映，員本垃圾掩埋場離住宅區過近，居民長期受到惡臭、蒼蠅滋生、空氣品質惡化等，生活尊嚴被忽視近30年，身心皆苦。

他強調，市府所謂「覆土減臭」，雖暫時降低氣味，卻導致揚塵四起、風沙頻繁，只是延後退場的表面作法，垃圾堆置長期造成地方汙名化，呼籲轉型為「社子溪員本生態教育園區」，未來才能永續發展。

不只楊梅，桃園龍潭、觀音也有垃圾掩埋場堆置大量舊垃圾。張善政在座談會上回應，他表示舊垃圾量太多，已穩定堆置，沒必要再挖出；以北市內湖「垃圾山」為例，早年被罵，經綠化為小山丘，沒有異味與汙染問題，颱風來也沒有把垃圾沖到基隆河，將借重此經驗，覆土綠化後規畫生態教育園區，環境比現在好。

環管處長張書豪說，員本垃圾場裸露量已清理超過8成，將向環境部爭取覆土經費，透過綠美化，讓掩埋場穩定下來，也不會有揚塵等汙染問題。

環管處、海資處說明，楊梅區員本掩埋場現階段僅作為焚化廠歲修期間、緊急臨時等轉運垃圾使用。目前配合環境部於2026年度完成裸露垃圾覆土，必要時會灑水及撒草種形成植被，持續環境清潔，減少揚塵及風沙。