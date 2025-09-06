人工巡場開單有落差 竹市設智慧停車柱收入反增

新竹市審計室查核發現，新竹市雖有廣設路邊汽車停車格，並自聘停車管理員開立繳費單，但部分停管員未依規巡場，平均開單件數落差逾8千件，減損營運績效。市府回應，逐步建置逾1300席智慧停車柱，反較原人工收費，增加1685餘萬元收入。

新竹市審計室指出，新竹市為高科技產業重鎮，隨產業經濟發展、市民年所得增加，汽車持有率提高；市府為紓緩轄內停車位不足，廣設路邊汽車停車格，截至2022年8月底止，路邊汽車停車格位計1萬1005格，其中委商開單8670格，另2335格為自營並聘用停管員定時巡場開立繳費單。

不過，審計室查核發現，從2020年至2022年8月底，市府自聘的停管員每位每年度平均開單件數落差大，開單最多者有1萬5370件，最低僅6424件；又經現場勘查，部分停管員未依規定定時巡場開單，減損營運績效。

新竹市交通處回應，市府自2023年8月起陸續於卸貨停車格位、熱門商圈路段及學校家長接送區等路段建置智慧停車格，以智慧影像辨識科技開單收費，並提供多元支付方式。經統計2024年自營及智慧停車柱停車收入，較原人工收費增加1685萬餘元，同時節省紙張達59萬餘張。

交通處另說明，市府也與新竹監理所及監理站跨單位合作，將欠稅大戶車牌、註銷或偽造號牌輸入黑名單，無論手機開單或智慧停車柱開單只要偵測到黑名單，即通報相關單位查扣車輛。