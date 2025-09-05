苗栗縣府、市公所宣布「客庄百工百業」五大課程 9/19好戲登場
苗栗縣政府、苗栗市公所下午宣布今年推出的「客庄百工百業」貓裏好客庄產業培力計畫，將結合客家美食、藍染、布藝、陶藝、客家八音等五大課程，讓居民與年輕世代都能深入學習傳統技藝，延續客庄獨特的文化資產，9月19日傍晚5點至6點半將在苗栗火車站西站廣場辦 「貓裏音樂祭 × 文創市集」。
市公所表示，產業培力計畫的課程以貓裏客家學苑為主要教學據點，邀在地藝術家與工藝師授課，提供藍染手作體驗、客家美食烹飪、陶藝創作、布藝設計及八音演奏等多元課程，讓參與者近距離感受客庄文化氛圍，並促進地方經濟與創意產業發展，報名及相關資訊可上苗栗市公所FB查詢。
苗栗市長余文忠表示，9月19日周五的「貓裏音樂祭 × 文創市集」除了集結文創攤商展售及展示人才培力及產品開發成果，邀「客家女兒」陳孟蕎、僑育國小布馬陣、客家傳統八音北管研習班及苗栗市客家兒童舞蹈團、DS共舞空間及Lucky Struggle等實力舞團輪番上陣，帶來精彩豐富的演出。這次活動結合傳統技藝與音樂舞蹈表演，要讓市民與遊客都能體驗豐富文化內容，並讓年輕一代在創意與技藝中找到發展方向。
苗栗副縣長邱俐俐指出，苗栗是客家大縣，縣府除重視客家產業的培力和文化傳承，也希望透過「客庄百工百業」貓裏好客庄產業培力計畫」開辦，吸引更多的青年及學子投入，呼籲產業一起參與，讓培力計畫蓬勃發展。
