苗栗縣府、市公所宣布「客庄百工百業」五大課程 9/19好戲登場

苗栗縣政府、苗栗市公所下午宣布今年推出的「客庄百工百業」貓裏好客庄產業培力計畫，將結合客家美食、藍染、布藝、陶藝、客家八音等五大課程，讓居民與年輕世代都能深入學習傳統技藝，延續客庄獨特的文化資產，9月19日傍晚5點至6點半將在苗栗火車站西站廣場辦 「貓裏音樂祭 × 文創市集」。

市公所表示，產業培力計畫的課程以貓裏客家學苑為主要教學據點，邀在地藝術家與工藝師授課，提供藍染手作體驗、客家美食烹飪、陶藝創作、布藝設計及八音演奏等多元課程，讓參與者近距離感受客庄文化氛圍，並促進地方經濟與創意產業發展，報名及相關資訊可上苗栗市公所FB查詢。

苗栗市長余文忠表示，9月19日周五的「貓裏音樂祭 × 文創市集」除了集結文創攤商展售及展示人才培力及產品開發成果，邀「客家女兒」陳孟蕎、僑育國小布馬陣、客家傳統八音北管研習班及苗栗市客家兒童舞蹈團、DS共舞空間及Lucky Struggle等實力舞團輪番上陣，帶來精彩豐富的演出。這次活動結合傳統技藝與音樂舞蹈表演，要讓市民與遊客都能體驗豐富文化內容，並讓年輕一代在創意與技藝中找到發展方向。