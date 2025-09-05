快訊

桃園市政府中元普度玩環保創意 千斤「白米神豬」吸睛

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市農業局運用在地農產，製作創意神豬祭品。圖／桃園市政府提供
明天農曆7月15是中元節，桃園市政府今天循往例在市府前廣場舉行中元節普度祭祀典禮，今年巧思結合環保創意祭品競賽，各局處以環保、減少浪費為核心，設置多樣環保祭品，有白米神、紙製平安桃等，展現別出心裁的創意普度祭典。

桃園市政府秘書處指出，今年中元節普度祭祀典禮根據「桃園市低碳環保祭祀指引」，特別舉辦環保創意祭品競賽鼓勵各機關發揮創意，並以桃園在地蔬果作為祭品，展現對生態環境的尊重與對在地文化、產業的支持，不僅呼應國際淨零碳排趨勢，也展現市府推動永續發展的決心。

張善政逐一到訪各局處的創意祭品攤位，欣賞各局處創意的成果。其中，農業局以50包觀音區荷田香米，堆疊出1000台斤的「好農神豬」於主桌供奉祭祀，預計於祭拜後分送至各社區關懷據點及弱勢家庭。

除了巨型白米神豬，農業局7個科室也採用「桃園好農」導購行銷網普度特賣所販售在地優質農產，如桃園在地的茶葉、金針花、桃園黑米、平鎮區農會秈米棒、鮪魚糖果等，分別打造7隻環保農特產小神豬，都別具創意巧思，總共8隻特色神豬，寓意「八豬呈祥」。

主計處發揮業務特色與永續理念，利用回收看板與紙箱佈置具有「瑪利歐」風格的祭品箱，並優先選購裸裝新鮮水果及市府1樓喜憨兒商品券，以實際行動支持庇護工場、減少過度包裝，兼顧環境意識與社會責任。

地政局利用飲料罐作為土地界標的紅色裝飾，更運用餅乾盒組合成青塘園與桃園市立兒童美術館創意造型，巧妙呼應地政守護民眾產權及區段徵收的努力成果；觀旅局則特別以桃園城市特色觀光特產「水蜜桃」為創作概念，以回收舊報紙創作成大型「平安桃」，並搭配紅色及粉色的摺紙，做成160顆小桃子作為供品，寓意桃（討）平安。

張善政表示，市府除了推廣創意環保祭祀，也積極倡導惜食理念，將祭拜後的物資透過捐贈至「食享冰箱」轉送給弱勢家庭，讓物資發揮最大功效，真正發揮祭典的社會價值。同時，也期盼藉此拋磚引玉，帶動民間共同響應，讓傳統節慶不僅保留文化意涵，也能更符合現代永續精神。

桃園市政府今天循往例在市府前廣場舉行中元節普度祭祀典禮，今年巧思結合環保創意祭品競賽。各局處以環保、減少浪費為核心，打造多樣環保祭品。圖／桃園市政府提供
桃園市農業局以50包觀音區荷田香米，堆疊出1000台斤的「好農神豬」於主桌供奉祭祀，祭拜後將分送至各社區關懷據點及弱勢家庭。圖／桃園市農業局提供
