竹北空氣飄異味…竹縣府設通報平台抓臭源 擬發檢舉獎金

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市近日屢傳異味事件，經連日巡查結果，環保局初步研判為不當使用有機溶劑的異味，圖為巡查的過程，非異味的工廠。圖／縣府提供
新竹縣竹北市近日屢傳異味事件，經連日巡查結果，環保局初步研判為不當使用有機溶劑的異味，圖為巡查的過程，非異味的工廠。圖／縣府提供

新竹縣竹北市近日屢傳異味事件，經連日巡查結果，環保局初步研判為不當使用有機溶劑的異味，因陳情地點廣泛且異味屬性不定，縣長楊文科今天指示成立專案小組，將邀集環境部專家學者協助判別氣味屬性，以利判斷巡查方向，同時成立「異味事件即時通報平台」，邀請全民通報異味地點，並將處理進度隨時更新公開讓民眾知悉。

縣府也研擬規畫檢舉獎金機制，堵絕空汙事件再發生於新竹縣。

竹北市8月26日、昨晚接連傳出異味事件，環保局除了立即派員逐點巡查，並以攜帶式儀器監測各處空氣汙染物濃度，也同步啟動空品監測數據分析，巡查過程雖未發現廠房或明顯汙染活動，但環保局初步研判為不當使用有機溶劑異味，立即連繫產發處、工務處等單位加強工廠巡查。

產發處表示，竹北生產中的工廠家數有682家、新埔文山里生產中工廠16家，目前確認工廠皆無洩漏情形。工務處也表示，竹北水資源回收中心近3周的水質資料與竹北轄內區排水質沒有異常。消防局則表示，針對為民眾反映異味的鄰近地區，經消防局人員逐一巡視，均未發現火煙，氣味明顯時段也未接獲任何火災或氣爆相關報案。

環保局除了研判異味源頭可能是未列管工廠不當使用有機溶劑異味，也不排除與行道樹有關。農業處表示，蘋婆、黑板樹等樹種會有臭味，但目前不是開花季節，將依循環保局提供的陳情範圍，配合巡查樹種狀況，尋找異味源頭。

