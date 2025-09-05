反超高壓變電所！桃園觀音7日組自救會抗爭 台電：電磁場影響小

為因應桃園產業發展與電力需求，台電預計於桃園市觀音區興建「觀園超高壓變電所」，居民不滿台電未事先說明，也憂心電磁波等健康威脅，7日將成立自救會抗爭。台電今說明，變電所為新一代屋內型設計，電磁場對周邊家戶影響小，此計畫還在用地變更前置作業階段，待完備法定程序，一定會公開說明。

觀音區上大里近期陸續在街頭掛出白布條，向台電表達抗議興設超高壓變電所。當地市議員吳進昌不滿表示，台電未有事前溝通，地方看到告示才知道，且台電取得用地4.9公頃，是刻意規避5公頃以上須環評與舉辦說明會的規定，並憂心變電所代表將帶來長期的電磁波風險、土地方寸難安等，地方得承受汙染與健康風險。

由於觀音區內已有大潭火力發電廠、環保科技園區焚化爐、觀音石化工業區、中油三接等設施，地方不滿再有超高壓變電所進駐，「不能再退讓」，號召7日下午2時在上大里忠富路108巷前集合，也就是變電所預定地成立自救會，反對超高壓變電所。

針對地方強烈反彈，台電今天說明，桃園市近10年用電戶數成長達17.4%，用電量達271億度，約占全國用電量11%，為因應持續增長用電需求，台電積極強化電網韌性。

台電考量大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，這種長距離輸送模式恐耗損電力耗損、增加了輸電線路事故風險，因此規畫在觀音地區興建「觀園變電所」，直接引進大潭發電廠的電力，提升區域供電穩定度，滿足航空城產專區、桃竹苗大矽谷計畫等建設電力。

台電也說明，觀園變電所鄰近負載中心，為上游重要的電力接收與轉換站，可直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。

至於變電所的用地，台電強調，是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估，變電所將採用新一代「屋內型」設計，主要電力設備均設置於兩棟建築物內部，並具備多重安全防護措施，且變電所建築物與鄰近住宅的最小距離約89公尺，產生的電磁場抵達周邊社區已衰減到微乎其微，不會造成影響。周邊輸電線路也會採全面地下化。