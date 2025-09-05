購物節與百貨週年慶同期挨批 竹市：促經濟動能

快訊

中央社／ 新竹市5日電

竹市議會時代力量黨團指出，2025新竹市購物節辦在百貨週年慶期間，質疑是為了用數字包裝成績。市府表示，購物節屬整合行銷計畫，今年增加多項活動方式，盼促進在地經濟動能。

新竹市議會時代力量黨團今天召開記者會，議員林彥甫表示，去年底審議今年度預算時，黨團提出新竹購物節的附帶決議，其中包含不得辦在百貨週年慶期間，已三讀通過，結果今年購物節依然辦在週年慶期間，認為市府藐視議會決議。

議員廖子齊表示，市府去年宣稱購物節帶動新台幣54億元消費，但實際上有40多億元來自百貨週年慶，另13億多元包含油錢、買菜等日常消費，市府用數字包裝成績，看不到實質成效。

議員蔡惠婷說，去年新竹市購物節活動企劃便宜行事，只靠抽獎促進消費，市府今年又以限制性招標委託同一間廠商承辦，質疑該廠商是否有能力執行。

新竹市政府表示，2025新竹市購物節活動依政府採購法上網公告招標、決標，合法合規辦理採購程序。

竹市府產業發展處表示，市府規劃竹風好市集、萬聖節大遊行和耶誕市集等活動串接，購物節屬於整合行銷計畫的其中一環，而非單一活動，今年購物節除了原有的抽獎機制外，也新增特約店家抽獎、滿額贈在地特色產品、市場專屬抵用券等多元活動方式，促進在地經濟動能。

新竹 時代力量

