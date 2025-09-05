竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

為協助民眾就業並因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日上午10點至下午2點，在竹北國民運動中心4樓舉辦「2025新竹地區無紙化大型現場徵才活動」。活動邀請35家廠商參與，提供1867個工作機會，科技業研發工程師薪資最高可達10萬元，餐飲業儲備幹部薪資上看6萬元，廣納各類人才。

本次活動以科技業、製造業、餐飲業、零售業等4大產業類別為主，台灣矽科宏晟、欣興電子、緯創資通、智邦科技、中國砂輪企業、新竹豐邑喜來登大飯店、老井竹北餐飲、史坦利美式牛排、遠東SOGO百貨新竹店、築間餐飲等35家廠商，涵蓋各類領域。

多家企業為吸引優秀人才踴躍參與祭出超值福利，鼎立金屬包裝、白金科技提供新人就任獎勵金，智邦科技提供每年高達萬元的久任獎金，肯定員工的長期投入。宜特科技貼心提供全薪病假，緯創資通則設有有薪活力假，支持員工身心健康。矽格更為新進人員提供前3個月車資補助及免費住宿，減輕初入職場的生活壓力，老井竹北餐飲則推行正職一段班及彈性工時制度，讓員工可依生活需求調整工作時間，打造更友善的職場環境。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，藉由無紙化數位工具與職涯探索服務，打造高效且人性化的求職媒合平台，讓企業與人才能在活動現場進行即時且有效的雙向溝通與媒合，進而提升整體就業率與產業競爭力。