快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次邀請35家廠商，提供1867個工作機會。圖／竹北就業中心提供
這次邀請35家廠商，提供1867個工作機會。圖／竹北就業中心提供

為協助民眾就業並因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日上午10點至下午2點，在竹北國民運動中心4樓舉辦「2025新竹地區無紙化大型現場徵才活動」。活動邀請35家廠商參與，提供1867個工作機會，科技業研發工程師薪資最高可達10萬元，餐飲業儲備幹部薪資上看6萬元，廣納各類人才。

本次活動以科技業、製造業、餐飲業、零售業等4大產業類別為主，台灣矽科宏晟、欣興電子、緯創資通、智邦科技、中國砂輪企業、新竹豐邑喜來登大飯店、老井竹北餐飲、史坦利美式牛排、遠東SOGO百貨新竹店、築間餐飲等35家廠商，涵蓋各類領域。

多家企業為吸引優秀人才踴躍參與祭出超值福利，鼎立金屬包裝、白金科技提供新人就任獎勵金，智邦科技提供每年高達萬元的久任獎金，肯定員工的長期投入。宜特科技貼心提供全薪病假，緯創資通則設有有薪活力假，支持員工身心健康。矽格更為新進人員提供前3個月車資補助及免費住宿，減輕初入職場的生活壓力，老井竹北餐飲則推行正職一段班及彈性工時制度，讓員工可依生活需求調整工作時間，打造更友善的職場環境。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，藉由無紙化數位工具與職涯探索服務，打造高效且人性化的求職媒合平台，讓企業與人才能在活動現場進行即時且有效的雙向溝通與媒合，進而提升整體就業率與產業競爭力。

另外現場也規畫多項好康，參與面試達三家即可參加摸彩，獎項包含氣泡水機與超商商品卡等多項好禮；前65名早鳥還可加碼領取雞蛋糕一份，數量有限，敬請把握，想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888。

為協助民眾就業及因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日辦理「2025新竹地區無紙化大型現場徵才活動」。圖／竹北就業中心提供
為協助民眾就業及因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日辦理「2025新竹地區無紙化大型現場徵才活動」。圖／竹北就業中心提供

竹北 新竹 薪資

延伸閱讀

協助青年求職順利 支援就業計畫最高月領4.8萬元

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

相關新聞

新竹市民注意！香山區南港街11日停水、中華路水壓降低

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處為維持加壓設備及轄區供水穩定，將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維...

竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

為協助民眾就業並因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月9日上午10點至下午2點，在竹北國民運動中心4樓舉...

桃園垃圾掩埋場舊垃圾是否會全部清走？張善政給答案

桃園市長張善政今天參加楊梅區座談會，面對里長問垃圾掩埋的舊垃圾會不會全部清光，張善政明確答覆，「應該是不會」，因為過去的...

桃園跨年規劃「雙主場」將湧大量人潮 青埔消防攜手購物中心舉辦急救演練

A19環球購物中心特別邀請桃園市青埔消防分隊進駐商場，舉辦「CPR＋AED急救技能演練」。圖：青埔分隊提供 跨年倒數，熱鬧人潮即將湧進桃園。隨著桃園棒球場賽事、會展中心展演活動接連登場，加上跨年晚會「

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局。圖：消防局提供 桃園市大溪區圳頂消防分隊今(5)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者謝碧新感念

緬懷「台灣德雷莎」 趙姆姆百日追思音樂會7日登場

義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，今年5月辭世，享壽93歲。尖石鄉公所為追思趙姆姆無私奉獻的一生，將於9月7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。