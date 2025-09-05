桃園垃圾掩埋場舊垃圾是否會全部清走？張善政給答案

桃園市長張善政今天參加楊梅區座談會，面對里長問垃圾掩埋的舊垃圾會不會全部清光，張善政明確答覆，「應該是不會」，因為過去的舊垃圾量太多太多，很多以前掩埋的現在都穩定了，沒必要再挖出來。

桃園市目前有龍潭、觀音及楊梅三處垃圾掩埋場，堆置大量舊垃圾。張善政首次公開說明垃圾掩埋場舊垃圾處理的方式，並舉例台北市內湖區的「垃圾山」，表示垃圾山早年一直被罵，後來也沒全運走，大家現在開車經過北市環東快速道路看基隆河對岸，內湖垃圾山已經綠化為小山，就在基隆河旁邊沒有臭味，也沒有颱風來會把垃圾沖到河裡的汙染問題，綠化覆蓋後變成還不錯的小山丘，所以借重內湖垃圾山經驗，桃園的掩埋場沒有要全部清光，除了覆土和綠化，也要規畫生態教育園區，環境要變得比以前好，不只沒有臭味，還可以到這裡走走看看。

他說，環境部長已經到桃園市的垃圾掩埋場現場看過，等市府爭取到環境部經費，明年會一步一步整治，環境一定比現在好很多，若干年後看不出這裡曾是垃圾掩埋場，而且會下一個很好的環保教育園區。

環管處長張書豪答覆里長時表示，目前楊梅區員本里垃圾掩埋場裸露量的清理量已經超過八成，會向環境部提計畫爭取明年撥覆土經費，包括綠美化讓掩埋場的狀態穩定下來，不會有揚塵等汙染問題，也會朝教育園區規畫。他不諱言也會因應未來如果其他地方發生天然災害或特殊情況，需要配合暫置垃圾做準備，也強調平時就是每天收取的垃圾直接進焚化爐 ，不會再進掩埋場。

楊梅區員本里里長陳奕霖在區政座談會提案，要求市府正視員本掩埋場垃圾堆置飽和現況，並推動轉型為「社子溪員本生態教育園區」，消除地方汙名，回應居民訴求。

他表示，員本垃圾場位於楊梅區社子溪沿岸，與周邊住宅區距離過近，長年對當地居民生活與環境造成嚴重衝擊，明顯違反水汙染防治法「汙染源應遠離水體與住宅」的原則，居民長期生活在惡臭、蒼蠅滋生、空氣品質惡化、揚塵與風沙干擾的環境中，生活尊嚴被忽視近30年，身心皆苦。所謂「覆土減臭」雖暫時降低氣味，實際上卻導致揚塵四起、風沙頻繁，僅為延後退場的表面作法，並非真正解決之道。「員本掩埋場」名稱長期造成地方汙名化，阻礙社區發展與環境形象提升，以後要更名為「社子溪員本生態教育園區」，作為未來永續發展的契機。

環管處、海資處說明，楊梅區員本掩埋場現階段僅作為焚化廠歲修期間、緊急臨時等轉運使用。在配合環境部於民國115年度完成裸露垃圾覆土時，必要時會灑水及撒草種形成植被，並持續加強場區及周邊環境清潔作業，以減少揚塵及風沙。