緬懷「台灣德雷莎」 趙姆姆百日追思音樂會7日登場

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，今年5月辭世，享壽93歲。尖石鄉公所為追思趙姆姆無私奉獻的一生，將於9月7日（日）下午2時30分至5時，在新竹市北大路聖母聖心主教座堂舉辦「那羅趙姆姆百日音樂會」。圖／報系資料照
義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，今年5月辭世，享壽93歲。尖石鄉公所為追思趙姆姆無私奉獻的一生，將於9月7日（周日）下午2時30分至5時，在新竹市北大路聖母聖心主教座堂舉辦「那羅趙姆姆百日音樂會」，以音樂傳遞思念，延續她對文化傳承與公共服務的熱情。

新竹縣尖石鄉長曾國大表示，趙姆姆長年投入部落文化、長者照護與公共事務，深受鄉親敬重，被視為部落與鄉、村的精神支柱。她一生無怨無悔地為部落付出，是大家學習的楷模。透過這次音樂會，不只是緬懷她，更要延續她的精神，鼓勵更多人投身鄉里、服務社會。

尖石鄉公所表示，音樂會將由泰雅學堂青年團、泰雅之聲、那羅天主堂合唱團、親愛愛樂弦樂團與長者歌隊共同演出，並播放趙姆姆影像與故事，現場並設置「追憶留言牆」，供鄉親留下祝福，同時誠摯邀請摯友來分享回憶。

趙秀容1932年出生於義大利薩丁尼亞島，29歲時踏上台灣土地，隔年進入師範大學學習中文，隨後至各地幼兒園與小學教授英文。1964年，她與另一位修女隨神父進入新竹縣尖石鄉那羅部落，親眼見到原鄉學童物資缺乏、失學嚴重，毅然決定留在當地，並創辦「天主教方濟幼兒園」，陪伴部落孩子成長，為弱勢家庭鋪出希望的路。

她走進部落、學會泰雅族語與客語，與居民同吃同住，回義大利的次數不超過十次，卻無怨無悔。多年來，她不僅傳遞信仰，也以身教實踐愛與關懷，被當地族人尊稱為「mumu（姆姆）」，在泰雅語中意指「媽媽」。

趙秀容為新竹後山的偉大奉獻，2017年時任總統的蔡英文核發中華民國身分證給她，肯定其對國家社會的深刻貢獻；趙秀容修女多年來默默為尖石原鄉部落無私奉獻，不求回報的精神曾獲「103年地方基層芳草人物」表揚。

