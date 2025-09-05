A19環球購物中心特別邀請桃園市青埔消防分隊進駐商場，舉辦「CPR＋AED急救技能演練」。圖：青埔分隊提供

跨年倒數，熱鬧人潮即將湧進桃園。隨著桃園棒球場賽事、會展中心展演活動接連登場，加上跨年晚會「雙主場」同步嗨翻桃園棒球場與亞矽創基地，龐大人流也帶來潛在的緊急狀況。為了讓第一線服務人員能在關鍵時刻挺身救人，A19環球購物中心昨（4）日特別邀請桃園市青埔消防分隊進駐商場，舉辦「CPR＋AED急救技能演練」，讓員工實際上手操作，強化應變能力。

員工實際上手操作，強化應變能力。圖：青埔分隊提供

青埔分隊提到，活動一開始，消防人員就強調了急救的關鍵「黃金4至6分鐘」。只要在第一時間展開CPR並正確使用AED，就能大幅提升病患存活率。在消防員一步步帶領下，現場員工實際操作心肺復甦術假人「安妮」，學習如何保持正確壓胸位置與節奏，並透過口訣「叫、叫、壓、電」熟記流程。現場有人邊壓邊喊，「原來力道要這麼大！」，氣氛熱烈又專注。

學習如何保持正確壓胸位置與節奏，並透過口訣「叫、叫、壓、電」熟記流程。圖：青埔分隊提供

青埔分隊表示，除了理論與實作，消防隊員也提醒，人人都可能成為第一時間的守護者。無論是在商場、球場還是跨年現場，懂得CPR＋AED，往往就是決定生死的關鍵。

青埔分隊長楊超鈞表示，「透過與商場合作宣導，希望更多人能具備自救與救人的能力，讓公共空間更安全。」第二大隊長簡慈彥也呼籲，「珍惜緊急救護資源，正確使用救護車，才能讓最需要的人獲得即時協助。」

青埔分隊強調，隨著跨年人潮即將登場，A19環球與消防分隊攜手合作，讓防災與急救觀念在熱鬧氛圍中落地生根。市民們安心跨年、盡情歡樂的同時，也因這份「救命技能」而多了一層守護。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園跨年規劃「雙主場」將湧大量人潮 青埔消防攜手購物中心舉辦急救演練