快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 303333407 0
謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局。圖：消防局提供

桃園市大溪區圳頂消防分隊今(5)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局，可以說是小愛化作大愛之實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

S 303333406 0
桃園市消防局感謝謝碧新關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。圖：消防局提供

消防局長龔永信表示，隨著桃園市人口大量移入發展，轄區地處大溪區，坐落於台4線上，鄰近平鎮區、龍潭區、復興區以及新北市鶯歌區，轄內更有國道2號及台66號快速道路通過，為桃園市區交通樞紐人口密集處，救護內容多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救護量能尤為重要，感謝謝碧新關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。

S 303333405 0
大溪區圳頂消防分隊獲贈新式救護車一輛。圖：消防局提供

消防局提到，該局自110年起連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」的最高榮譽，榮登六都第一，這項成就得來不易，代表著桃市救護品質深獲國家肯定，也代表消防局每一位第一線執行救護人員表現得到了國家的肯定，更是一項市民有感並深具意義的好成績。

消防局表示，今(114)年截至7月份，該局救護案件總數高達7萬3380件，全局OHCA康復出院人數達到102人，一再展現救護人員辛苦執行救護的亮眼成效，挽救了102個家庭的幸福與希望。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

延伸閱讀：

  1. 公車拋錨路中央 桃警聯手熱心民眾齊力排除事故
  2. 桃消三民分隊前進桃捷綠線工區 強化火警應變能力

桃園 救護車

延伸閱讀

桃園龜山甜點地圖大解鎖！4間隱藏版甜點店推薦，甜到心裡不膩口

基隆市仁愛區空屋今晚起火燃燒 消防局急派人車灌救防延燒

台南自小客疑未避讓 與救護車碰撞幸無人傷

中元祭祀用火頻率增 彰化消防局籲配合5安全措施

相關新聞

新竹市民注意！香山區南港街11日停水、中華路水壓降低

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處為維持加壓設備及轄區供水穩定，將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維...

桃園跨年規劃「雙主場」將湧大量人潮 青埔消防攜手購物中心舉辦急救演練

A19環球購物中心特別邀請桃園市青埔消防分隊進駐商場，舉辦「CPR＋AED急救技能演練」。圖：青埔分隊提供 跨年倒數，熱鬧人潮即將湧進桃園。隨著桃園棒球場賽事、會展中心展演活動接連登場，加上跨年晚會「

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局。圖：消防局提供 桃園市大溪區圳頂消防分隊今(5)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者謝碧新感念

緬懷「台灣德雷莎」 趙姆姆百日追思音樂會7日登場

義大利修女趙秀容在新竹尖石鄉奉獻超過半世紀，今年5月辭世，享壽93歲。尖石鄉公所為追思趙姆姆無私奉獻的一生，將於9月7日...

人工開單落差大停車費少賺了！竹市府建置智慧停車柱增收1685萬

新竹市政府因應市區停車需求，畫設路邊停車格供民眾使用，自營路段聘用停車管理員開立繳費單，但審計室發現，部分停管員未依規巡...

泳池連傳溺水 竹市府3場館建置AI防溺

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日相繼傳出溺水意外，掀起外界對泳池安全管理的高度關注。新竹市政府表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。