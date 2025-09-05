謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局。圖：消防局提供

桃園市大溪區圳頂消防分隊今(5)日獲贈新式救護車一輛，捐贈者謝碧新感念桃園市消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1台給消防局，可以說是小愛化作大愛之實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市消防局感謝謝碧新關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。圖：消防局提供

消防局長龔永信表示，隨著桃園市人口大量移入發展，轄區地處大溪區，坐落於台4線上，鄰近平鎮區、龍潭區、復興區以及新北市鶯歌區，轄內更有國道2號及台66號快速道路通過，為桃園市區交通樞紐人口密集處，救護內容多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救護量能尤為重要，感謝謝碧新關心桃園市救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源。

大溪區圳頂消防分隊獲贈新式救護車一輛。圖：消防局提供

消防局提到，該局自110年起連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」的最高榮譽，榮登六都第一，這項成就得來不易，代表著桃市救護品質深獲國家肯定，也代表消防局每一位第一線執行救護人員表現得到了國家的肯定，更是一項市民有感並深具意義的好成績。

消防局表示，今(114)年截至7月份，該局救護案件總數高達7萬3380件，全局OHCA康復出院人數達到102人，一再展現救護人員辛苦執行救護的亮眼成效，挽救了102個家庭的幸福與希望。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊