快訊

新竹市民注意！香山區南港街11日停水、中華路水壓降低

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山區南港街將於9月11日上午8時至下午7時止，共計11小時停水施工。圖／報系資料照
新竹市香山區南港街將於9月11日上午8時至下午7時止，共計11小時停水施工。圖／報系資料照

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處為維持加壓設備及轄區供水穩定，將辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，香山區南港街將於9月11日上午8時至下午7時止，共計11小時停水施工（含復水時間），敬請及早儲水備用。

台灣自來水公司指出，9月11日上午8時至下午7時止，新竹市香山區南港街上午8時至下午7時止，共計11小時停水施工；新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

停水 新竹 水公司

