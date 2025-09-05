人工開單落差大停車費少賺了！竹市府建置智慧停車柱增收1685萬

新竹市政府因應市區停車需求，畫設路邊停車格供民眾使用，自營路段聘用停車管理員開立繳費單，但審計室發現，部分停管員未依規巡場，平均開單件數落差逾8千件，減損營運績效。市府回應，已建置逾1300席智慧停車柱，較原人工收費增加1685餘萬元。

新竹市審計室指出，新竹市為高科技產業重鎮，隨著產業經濟發展，市民年所得增加，汽車持有率隨之提高。市政府為紓緩轄內停車位不足情形，廣設路邊汽車停車格供民眾使用，截至2022年8月底止，路邊汽車停車格位計1萬1005格，其中委商開單8670格，另2335格為自營並聘用停管員定時巡場開立繳費單。

不過審計室於2022年10月查核發現，2020年至2022年8月底止，市政府自營聘用之停管員每位每年度平均開單件數分別介於6424件至1萬2869件、6459件至1萬5135件、7406件至1萬5370件不等，開單最高數與最低數者，相差各6445件、8676件、7964件，落差頗巨；又經現場勘查，發現部分停管員未依規定定時巡場開單，減損營運績效。

新竹市政府交通處表示，市政府自2023年8月起陸續於卸貨停車格位、熱門商圈路段及學校家長接送區等路段建置智慧停車格，以智慧影像辨識科技開單收費。截至今年6月底止，市政府已建置逾1300席智慧停車柱，並提供多元支付之智慧停車收費服務，經統計2024年自營及智慧停車柱停車收入，較原人工收費增加1685萬餘元，且節省紙張達59萬餘張，有效解決人工開單問題。

新竹市交通處指出，民眾可透過「新竹市好停車」APP查詢車位即時資訊。此外，交通處也與稅務局、警察局、新竹監理所及監理站跨單位合作成立「新竹市淨牌群組」及「欠稅拖吊群組」，將欠稅大戶車牌、註銷或偽造號牌輸入開單後台黑名單，無論手機開單或智慧停車柱開單只要偵測到黑名單，即通報相關單位查扣車輛。