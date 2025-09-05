泳池連傳溺水 竹市府3場館建置AI防溺

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日相繼傳出溺水意外，掀起外界對泳池安全管理的高度關注。新竹市政府表示，已在新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館全面建置「AI防溺系統」，以人工智慧結合人力監控，強化泳池安全防護。

近期泳池接連發生溺水事件，香山綜合休閒運動館1日傍晚傳出溺水意外，30歲男子在泳池昏迷，經救生員與消防員施作CPR後恢復意識；清大亦於2日晚間發生30歲校友溺水昏迷，所幸及時搶救恢復生命跡象；台大則在4日上午傳出資工系碩士班研究生不明原因溺水，經同學報警送醫急救。

針對接連泳池溺水案，新竹市政府強調已於新科、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館3處，全面建置「AI防溺系統」，系統結合專業救生員即時監控，以人工智慧結合人力監控，確保泳客在運動休閒過程中的安心與安全。

新竹市教育處表示，AI防溺系統可即時監控泳池各水域，包括游泳池、兒童池、冷熱水池及SPA池，一旦偵測疑似溺水立即啟動警報燈，協助救生員與現場主管迅速處理，縮短反應時間並強化應變能力。各館也加強教學區監護，提供安全學習環境，讓民眾放心參與游泳課程並養成正確水域安全觀念。

教育處表示，AI防溺系統完成建置後，由場館每月定期檢測與維護，確保運作效能；教育處將持續督導，要求妥善管理，發揮守護市民功能。市府強調，將持續推動智慧化場館管理，結合新興科技與專業人力，共同打造安全、友善的運動環境，落實「市民安全第一」的核心理念，讓民眾享受運動樂趣的同時，也能安心無虞。