聽新聞
0:00 / 0:00

泳池連傳溺水 竹市府3場館建置AI防溺

聯合報／ 記者黃羿馨／台中報導
新竹市府在新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館建置「AI防溺系統」。圖／新竹市政府提供
新竹市府在新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館建置「AI防溺系統」。圖／新竹市政府提供

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日相繼傳出溺水意外，掀起外界對泳池安全管理的高度關注。新竹市政府表示，已在新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館全面建置「AI防溺系統」，以人工智慧結合人力監控，強化泳池安全防護。

近期泳池接連發生溺水事件，香山綜合休閒運動館1日傍晚傳出溺水意外，30歲男子在泳池昏迷，經救生員與消防員施作CPR後恢復意識；清大亦於2日晚間發生30歲校友溺水昏迷，所幸及時搶救恢復生命跡象；台大則在4日上午傳出資工系碩士班研究生不明原因溺水，經同學報警送醫急救。

針對接連泳池溺水案，新竹市政府強調已於新科、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館3處，全面建置「AI防溺系統」，系統結合專業救生員即時監控，以人工智慧結合人力監控，確保泳客在運動休閒過程中的安心與安全。

新竹市教育處表示，AI防溺系統可即時監控泳池各水域，包括游泳池、兒童池、冷熱水池及SPA池，一旦偵測疑似溺水立即啟動警報燈，協助救生員與現場主管迅速處理，縮短反應時間並強化應變能力。各館也加強教學區監護，提供安全學習環境，讓民眾放心參與游泳課程並養成正確水域安全觀念。

教育處表示，AI防溺系統完成建置後，由場館每月定期檢測與維護，確保運作效能；教育處將持續督導，要求妥善管理，發揮守護市民功能。市府強調，將持續推動智慧化場館管理，結合新興科技與專業人力，共同打造安全、友善的運動環境，落實「市民安全第一」的核心理念，讓民眾享受運動樂趣的同時，也能安心無虞。

延伸閱讀

台大、清大游泳池接連傳溺水 竹市府推AI防溺系統強化安全

歡慶「國民體育日」 北市12座運動中心健身房、泳池9/9免費入場

台大23歲碩士生校內體育館泳池溺水 到院前急救恢復生命跡象

歡慶99國民體育日！北市12運動中心健身房、泳池免費入場

相關新聞

月費優惠千元以下！苗栗首座全民運動館 明年農曆年前試營運

苗栗縣第1座公設苗栗市全民運動館，市公所與委外經營評選廠商達成共識，明年農曆年前試營運，優惠月費在千元以下，並加強推廣銀...

泳池連傳溺水 竹市府3場館建置AI防溺

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日相繼傳出溺水意外，掀起外界對泳池安全管理的高度關注。新竹市政府表示...

勞檢人力荒 桃園15人每人負責400工地

桃園市和台中市面臨勞檢人力荒，桃園審計處質疑，近年營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力不足，桃園勞動局回應，層...

跨國產業合作 新竹市、澳洲萊德市簽署創新園區合作MOU

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展...

影／全市最貴墓地將起掘遷移 苗栗市萬善祠及范苟祠10/2辦法會

緊鄰大千綜合醫院的苗栗市萬善祠及范苟祠，縣府10月2日將開始遷移安置其內存放的300多副骨灰、骨骸，以活化利用土地。縣長...

台大、清大游泳池接連傳溺水 竹市府推AI防溺系統強化安全

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日陸續傳出溺水意外，引發外界對泳池安全管理的高度關注。竹市府於新科國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。