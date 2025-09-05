勞檢人力荒 桃園15人每人負責400工地

桃園市和台中市面臨勞檢人力荒，桃園審計處質疑，近年營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力不足，桃園勞動局回應，層層轉包等高風險工地，將加派人力稽查。台中市審計處指出，中市勞檢員人力流動大，缺口達3成。中市勞工局表示，將持續補強勞檢人力，並推動員工關懷與訓練，盼留才久任。

桃園營造工地規模龐大，去年第4季核發建築執照樓地板面積達237萬平方公尺，占全國21.88%，年增逾150%，但去年營造業墜落死亡就達11人，與新北並列六都第一，另有3起營造業罹災受傷勞工未投保勞工保險。

審計處指出，桃園勞檢員僅約15人，需負責逾6千件建照工地與公共工程，平均每人400件，檢查能量不足；市府推動「營造安檢App」及AI影像辨識系統，但短期難以補足人力缺口。桃園勞檢處回應，桃園營建工地多，人力不足難以因應，鎖定高危險工地加強稽查。

勞檢處科長劉信良說，營造工程重大職業災害死亡多，因工地屬高度動態化場域，業者以成本與進度優先、層層轉包，職災風險傳遞給未有整合管理能力的包商，將加派人力每2月檢查，違規就開罰，並檢查同廠商其他工程。

台中市勞檢員編制約100人，實際人力僅7成，缺口達3成。台中市審計處指出，2021至2024年職災千人率均高於全國，但檢查人力未相對增加，檢查量能不足；未建置工地基本資料名冊，未能針對高風險者優先增加檢查頻率，要求改善。

中市勞工局回應，已建置營造工地高風險列管名單，依風險分級監督、輔導及調整檢查重點；針對申訴案件、職業災害案件等，依實際情況滾動調整檢查重點項目，有效提升檢查成效。

勞工局表示，聚焦高風險產業，強化墜落、火災、倒塌等重大危害的專案檢查，推動「金安心工程計畫2.0」與「智慧工地科技防災」，鼓勵業者導入AI影像監控、AIoT感測器及電子圍籬等技術，逐步降低職災率。