聽新聞
0:00 / 0:00

勞檢人力荒 桃園15人每人負責400工地

聯合報／ 記者朱冠諭余采瀅／連線報導

桃園市和台中市面臨勞檢人力荒，桃園審計處質疑，近年營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力不足，桃園勞動局回應，層層轉包等高風險工地，將加派人力稽查。台中市審計處指出，中市勞檢員人力流動大，缺口達3成。中市勞工局表示，將持續補強勞檢人力，並推動員工關懷與訓練，盼留才久任。

桃園營造工地規模龐大，去年第4季核發建築執照樓地板面積達237萬平方公尺，占全國21.88%，年增逾150%，但去年營造業墜落死亡就達11人，與新北並列六都第一，另有3起營造業罹災受傷勞工未投保勞工保險。

審計處指出，桃園勞檢員僅約15人，需負責逾6千件建照工地與公共工程，平均每人400件，檢查能量不足；市府推動「營造安檢App」及AI影像辨識系統，但短期難以補足人力缺口。桃園勞檢處回應，桃園營建工地多，人力不足難以因應，鎖定高危險工地加強稽查。

勞檢處科長劉信良說，營造工程重大職業災害死亡多，因工地屬高度動態化場域，業者以成本與進度優先、層層轉包，職災風險傳遞給未有整合管理能力的包商，將加派人力每2月檢查，違規就開罰，並檢查同廠商其他工程。

台中市勞檢員編制約100人，實際人力僅7成，缺口達3成。台中市審計處指出，2021至2024年職災千人率均高於全國，但檢查人力未相對增加，檢查量能不足；未建置工地基本資料名冊，未能針對高風險者優先增加檢查頻率，要求改善。

中市勞工局回應，已建置營造工地高風險列管名單，依風險分級監督、輔導及調整檢查重點；針對申訴案件、職業災害案件等，依實際情況滾動調整檢查重點項目，有效提升檢查成效。

勞工局表示，聚焦高風險產業，強化墜落、火災、倒塌等重大危害的專案檢查，推動「金安心工程計畫2.0」與「智慧工地科技防災」，鼓勵業者導入AI影像監控、AIoT感測器及電子圍籬等技術，逐步降低職災率。

延伸閱讀

天品擬賣桃園平鎮千坪廠地 估貢獻一個資本額

台中工地交通錐碰撞衝突 怪手駕駛不滿竟「機具擋道」挨罰

泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

桃園通緝犯與警察拉扯 使出「金蟬脫殼術」裸上身狂奔

相關新聞

勞檢人力荒 桃園15人每人負責400工地

桃園市和台中市面臨勞檢人力荒，桃園審計處質疑，近年營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力不足，桃園勞動局回應，層...

跨國產業合作 新竹市、澳洲萊德市簽署創新園區合作MOU

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展...

月費優惠千元以下！苗栗首座全民運動館 明年農曆年前試營運

苗栗縣第1座公設苗栗市全民運動館，市公所與委外經營評選廠商達成共識，明年農曆年前試營運，優惠月費在千元以下，並加強推廣銀...

影／全市最貴墓地將起掘遷移 苗栗市萬善祠及范苟祠10/2辦法會

緊鄰大千綜合醫院的苗栗市萬善祠及范苟祠，縣府10月2日將開始遷移安置其內存放的300多副骨灰、骨骸，以活化利用土地。縣長...

台大、清大游泳池接連傳溺水 竹市府推AI防溺系統強化安全

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日陸續傳出溺水意外，引發外界對泳池安全管理的高度關注。竹市府於新科國...

苗栗縣政府組改初步定調 明年3月新設長照處、研資處

苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處，新增研考資訊處， 縣府表示主要因應高齡社會，照顧老人即照顧青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。