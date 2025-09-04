公益包場麵包免費挑 六角國際助弱勢家庭

快訊

中央社／ 新竹縣4日電

新竹家扶中心今天表示，感謝新竹六角國際餐飲集團，讓弱勢單親與家庭自由挑選免費麵包甜點，不僅能滿足孩子的期待，也讓家長於無經濟壓力下，與孩子共享溫馨時光。

六角國際餐飲集團日前在竹北「烘焙密碼」麵包店舉辦公益包場活動，讓新竹家扶所扶助的單親與弱勢家庭共35戶，自由挑選免費麵包與甜點，除品嚐美食，也感受社會溫暖。

新竹家扶中心主任張如萱今天告訴中央社記者，對單親與弱勢家庭而言，主要收入多用於基本開銷，而物價上漲，麵包售價也不低，讓家長顯少有餘裕能帶孩子進麵包店，自由挑選麵包與甜點，感謝業者善舉。

1名單親母親透過文字說，對她而言，這不僅是1次的購物體驗，更是孩子難得「沒有壓力的選擇」，不必擔心價錢，也不必權衡是否會影響家中其他開銷，只需依著喜歡與心意挑選。

六角國際餐飲集團執行副總經理王麗玉接受媒體訪問說，此次發起推動公益活動，除送暖弱勢家庭，也盼回饋社會，後續將辦「小小店長養成計畫」等活動，續邀家扶孩子參與，盼透過烘焙傳遞幸福。

