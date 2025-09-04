跨國產業合作 新竹市、澳洲萊德市簽署創新園區合作MOU

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作，為市民帶來與國際接軌的機會與生活環境。

邱臣遠表示，萊德市位於雪梨大都會區，不僅是知名的科技產業重鎮，更與竹市同樣擁有強大的創新能量與產業實力，此外，兩市也有許多共通點，包含平均年齡低，擁有高等理工學府及科學園區，共通的城市背景為兩市之間的合作注入更多可能性。

萊德市政府市長Trenton Brown指出，今天MOU的簽署代表新竹與萊德市之間的合作機會與友誼的重要起點。MOU不僅是一份協議，更是一份兩市共同願景的聲明，具有跨文化及跨國界合作的重要性，朝向更符合兩市需求的成果邁進，期盼未來能有更進一步的交流，增進兩市互惠及互動的可能性，最後也感謝新竹市政府訪問團的來訪並誠摯歡迎再度造訪。

邱臣遠提到，去年萊德市麥考瑞科技園區與新竹科學園區簽署合作備忘錄，開啟雙方在科技與產業領域的實質交流。而今天兩市正式簽署合作備忘錄，整合產、官、學三大面向，進一步擴大交流。

新竹市城銷處補充，邱臣遠率市府訪團於今天前往拜會新南威爾斯州萊德市政府，由市長Trenton Brown接待，雙方針對科技與產業領域進行實質交流，並由萊德市政執行長Wayne Rylands及新竹市政府城市行銷處長林昱志，為兩市的市府團隊介紹雙方城市發展，也為未來雙方建立姊妹市奠定堅實基礎。