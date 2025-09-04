快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

跨國產業合作 新竹市、澳洲萊德市簽署創新園區合作MOU

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作。圖／新竹市政府提供

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作，為市民帶來與國際接軌的機會與生活環境。

邱臣遠表示，萊德市位於雪梨大都會區，不僅是知名的科技產業重鎮，更與竹市同樣擁有強大的創新能量與產業實力，此外，兩市也有許多共通點，包含平均年齡低，擁有高等理工學府及科學園區，共通的城市背景為兩市之間的合作注入更多可能性。

萊德市政府市長Trenton Brown指出，今天MOU的簽署代表新竹與萊德市之間的合作機會與友誼的重要起點。MOU不僅是一份協議，更是一份兩市共同願景的聲明，具有跨文化及跨國界合作的重要性，朝向更符合兩市需求的成果邁進，期盼未來能有更進一步的交流，增進兩市互惠及互動的可能性，最後也感謝新竹市政府訪問團的來訪並誠摯歡迎再度造訪。

邱臣遠提到，去年萊德市麥考瑞科技園區與新竹科學園區簽署合作備忘錄，開啟雙方在科技與產業領域的實質交流。而今天兩市正式簽署合作備忘錄，整合產、官、學三大面向，進一步擴大交流。

新竹市城銷處補充，邱臣遠率市府訪團於今天前往拜會新南威爾斯州萊德市政府，由市長Trenton Brown接待，雙方針對科技與產業領域進行實質交流，並由萊德市政執行長Wayne Rylands及新竹市政府城市行銷處長林昱志，為兩市的市府團隊介紹雙方城市發展，也為未來雙方建立姊妹市奠定堅實基礎。

邱臣遠強調，非常感謝駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉，促成此次重要的跨國合作，展現台澳交流深厚情誼與外交實力。誠摯邀請萊德市長Trenton Brown、新南威爾斯州議員Jordan Lane 及萊德市政府團隊蒞臨竹市，親身體驗竹市的創新能量、人文底蘊與在地熱情，讓兩市的交流合作更加深。

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向的長期合作。圖／新竹市政府提供

新竹 威爾 邱臣遠

延伸閱讀

同事訝異！竹市副議長余邦彥捲土資場案遭聲押 新竹市政府回應曝光

查非法棄土場案外案…新竹市副議長余邦彥遭聲押 竹檢回應了

獨／新竹市副議長余邦彥疑涉貪 檢調搜索議會、住處 夜間聲押

「為澳洲而走」反移民集會示威 澳洲政府怒批散布仇恨

相關新聞

跨國產業合作 新竹市、澳洲萊德市簽署創新園區合作MOU

新竹市代理市長邱臣遠率市府參訪團今天前往澳洲新南威爾斯州的萊德市，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄」，展開產業發展...

月費優惠千元以下！苗栗首座全民運動館 明年農曆年前試營運

苗栗縣第1座公設苗栗市全民運動館，市公所與委外經營評選廠商達成共識，明年農曆年前試營運，優惠月費在千元以下，並加強推廣銀...

影／全市最貴墓地將起掘遷移 苗栗市萬善祠及范苟祠10/2辦法會

緊鄰大千綜合醫院的苗栗市萬善祠及范苟祠，縣府10月2日將開始遷移安置其內存放的300多副骨灰、骨骸，以活化利用土地。縣長...

台大、清大游泳池接連傳溺水 竹市府推AI防溺系統強化安全

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日陸續傳出溺水意外，引發外界對泳池安全管理的高度關注。竹市府於新科國...

苗栗縣政府組改初步定調 明年3月新設長照處、研資處

苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處，新增研考資訊處， 縣府表示主要因應高齡社會，照顧老人即照顧青...

一人負責400件工地！桃園勞檢人力荒 市府提對策

桃園市營造工地數量龐大，審計處質疑，近年桃園營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力卻不足，要求市府改善。勞動局回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。