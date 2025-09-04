月費優惠千元以下！苗栗首座全民運動館 明年農曆年前試營運

苗栗縣第1座公設苗栗市全民運動館，市公所與委外經營評選廠商達成共識，明年農曆年前試營運，優惠月費在千元以下，並加強推廣銀髮族運動等，兼顧公益與營收。

苗栗市全民運動館在黃昏市場對面，教育部體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，苗栗縣政府補助2000萬元，公所自籌5200萬元興建，2周內會取得使用執照，公所委外經營，苗栗市長余文忠今天宣布與評選廠商昨天會前會的共識，至於收費標準、開放時間等細節，還要進一步研議，具體內容會於今年9月底、10月初簽約時公布。

余文忠說，全民運動館定位市民公共資產，兼顧公益與營收，評選由國際品牌World Gym進駐經營，將帶來超過 5000萬元的投資，將引進專業教練團隊、設備，創會簽約會員的月費1000元以下，如果需要教練指導，使用者付費。

此外，設計銀髮族健康俱樂部與醫療資源合作，每年達成500人次參與目標；與幼兒園合作，每年200人以上學齡前兒童運動啟蒙；醫護、警消優惠方案，及社區志工回饋，每年1000人以上受惠。

另，市公所與World Gym聯合舉辦公益賽事，包括羽球賽、三對三籃球鬥牛賽、匹克賽，每年至少舉辦6場教育與健康推廣活動，市民健康建檔，逐步串聯市公所健康管理系統。