每年10萬人朝聖！靈鷲山水陸法會 10日起桃園巨蛋登場

靈鷲山水陸法會每年吸引超過10萬人次參與，今年將於10日到17日在桃園巨蛋啟建。靈鷲山當家常存法師說，水陸法會是推動社會教育的平台，今年強調「靈性生態」的實踐，盼民眾能從內心的覺醒轉化，重建人與自然的共生關係。

靈鷲山水陸法會是佛教最盛大的超度法會，也是桃園市的宗教文化盛事之一。靈鷲山水陸法會今在市府綜合會議廳播出由紀錄片導演曲全立製作的「靈性生態」，講述遞靈鷲山開山住持心道法師推動的「靈性即生態，生態即靈性」理念。

常存法師說，多年來靈鷲山不斷呼籲，氣候暖化與環境災害源於人心貪欲，因此今年法會著重「飲食覺醒」，鼓勵素食、減塑、減少浪費，盼讓每個人的修行，都能從日常的一餐一念中開始，將愛護生命、守護地球等理念落實在生活中。