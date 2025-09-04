每年10萬人朝聖！靈鷲山水陸法會 10日起桃園巨蛋登場
靈鷲山水陸法會每年吸引超過10萬人次參與，今年將於10日到17日在桃園巨蛋啟建。靈鷲山當家常存法師說，水陸法會是推動社會教育的平台，今年強調「靈性生態」的實踐，盼民眾能從內心的覺醒轉化，重建人與自然的共生關係。
靈鷲山水陸法會是佛教最盛大的超度法會，也是桃園市的宗教文化盛事之一。靈鷲山水陸法會今在市府綜合會議廳播出由紀錄片導演曲全立製作的「靈性生態」，講述遞靈鷲山開山住持心道法師推動的「靈性即生態，生態即靈性」理念。
常存法師說，多年來靈鷲山不斷呼籲，氣候暖化與環境災害源於人心貪欲，因此今年法會著重「飲食覺醒」，鼓勵素食、減塑、減少浪費，盼讓每個人的修行，都能從日常的一餐一念中開始，將愛護生命、守護地球等理念落實在生活中。
市府秘書長溫代欣表示，靈鷲山水陸法會每年吸引海內外10萬人次參與，已成桃園宗教文化盛事之一，今年法會主軸與市府推動的永續淨零排放目標一致，市府將與靈鷲山攜手，共同實踐生態永續，也會從交通等各面向，協助8天7夜的法會順利推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言