影／全市最貴墓地將起掘遷移 苗栗市萬善祠及范苟祠10/2辦法會

緊鄰大千綜合醫院的苗栗市萬善祠及范苟祠，縣府10月2日將開始遷移安置其內存放的300多副骨灰、骨骸，以活化利用土地。縣長鍾東錦今上午到大千參加院方「精準麻醉」成果發表會，特別呼籲在場的民代及里長、地方人士要為祠內的先民英靈「搬新家」準備供品表達心意，相信先民英靈一定很高興並保祐大家平安。

苗栗市萬善祠及范苟祠在2018年3月公告為縣內「史蹟」類文化資產，但同年8月就廢止，理由是史蹟登錄程序不完備，歷史多為口傳，欠缺佐證文獻史料，清光緒的苗栗縣志無明確位置記載，不符合史蹟登錄等規定。

苗栗市萬善祠及范苟祠分別於1861年、1891年建成，兩祠土地為縣有地，面積達430.75平方公尺，公告現值每平方公尺2萬6100元，總計超過千萬元，被稱為苗栗市區最貴的「墓地」；縣府因地上物所有權人難以考據，建物日趨老舊，且萬善祠管委會停止運作多年，為配合南苗舊市區都市更新計畫，將遷移萬善祠及范苟祠內的骨灰骨骸罐，在明年2月完成遷移作業。

縣府盤點祠內有主數量，有的可遠溯至清代，包括258罐骨灰骨骸罐及神主牌、香爐、燭台、相片等，其中84名有姓名、出生或卒年，戶政單位過濾僅17名有直系血親，加上萬善祠有資料10名，另有50多袋無主骨骸。縣府預計10月2日辦理起掘法會，規畫免費遷移安置措施，有主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，牌位、香爐、相片都移置苗栗市生命紀念館，骨骸如家屬不願火化，可選擇銅鑼雙峰納骨塔；此外骨灰骨骸罐、神主牌自行遷葬，補助1.5萬元；無主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，將移置苗栗市生命紀念館。