台大、清大游泳池接連傳溺水 竹市府推AI防溺系統強化安全

台灣大學、清華大學游泳池及新竹市香山綜合休閒運動館近日陸續傳出溺水意外，引發外界對泳池安全管理的高度關注。竹市府於新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館全面建置「AI防溺系統」，人工智慧與人力雙重把關。

新竹市香山綜合休閒運動館1日傍晚傳出溺水意外，30歲男子在泳池昏迷，經救生員與消防員施作CPR後恢復意識；清華大學亦於2日晚間發生30歲校友溺水昏迷，所幸及時搶救恢復生命跡象；台灣大學則在4日上午傳出資工系碩士班研究生不明原因溺水，經同學報警送醫急救。

針對接連泳池溺水案，新竹市政府強調已於新科國民運動中心、竹光國民運動中心及香山綜合休閒運動館3處全面建置「AI防溺系統」，系統結合專業救生員即時監控，形成人工智慧與人力把關的雙重防護，確保泳客在運動休閒過程中的安心與安全。

新竹市教育處表示，AI防溺系統可即時掌握泳池各水域狀況，涵蓋游泳池、兒童池、冷熱水池及SPA池等不同空間，系統一旦偵測到疑似溺水事件，立即透過警報燈提示，協助救生員、現場主管迅速採取行動，大幅縮短反應時間並強化緊急應變能力。各館亦針對教學區域加強監護，提供學員更安全的學習環境，讓民眾能放心參與游泳課程並培養正確的水域安全觀念。

教育處說明，AI防溺系統在完成軟硬體建置後，均由場館營運單位依規畫進行每月定期檢測與維護，確保系統運作效能與可靠性。教育處則將定期持續督導並關注相關安全措施，要求各場館妥善管理，讓智慧科技能真正發揮守護市民的功能。