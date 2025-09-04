聽新聞
苗栗縣政府組改初步定調 明年3月新設長照處、研資處
苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處，新增研考資訊處， 縣府表示主要因應高齡社會，照顧老人即照顧青年，此外，縣府推動智慧城市等業務需求，組改草案還要送議會審議。
議員陳品安持開放態度，她說，一些縣市政府設立長照處，確實有需求性，中央最近新成立運動部，她會關心地方有沒有對等適當的局處，對應運動及青年等需求，至於研資處原本已併入行政處業務，人力及業務是否可以負擔，都是可以進一步討論。
苗栗縣政府因應中央修訂地方行政機關組織準則，增加37名員額，及2個局處，預計明年3月掛牌上路，今年7月間一度傳出新增青年處、恢復計畫處的版本，引發熱烈討論，縣府集思廣益，今天召開組改會議，縣府秘書長陳斌山主持，初步定調研擬新設長照處、研資處。
縣府指出，今年8月底全縣53萬2203人，65歲以上10萬6150人，占了近兩成，且長照3.0是國家重大政策，照顧好老人，也是讓年青人較無後顧之憂的重要一環，且如果成立青年處，業務中央對應單位教育部青年發展署，也比較侷限。
長照中心目前設有2課，公務員12人，全部員額90多人，研擬升格長照處，除了移撥原來的業務外，社會處老人福利、身心障礙輔具等部分業務，移撥至長照處，設立3科負責。
至於行政處去年3月併入計畫處業務，目前有7科，公務員51人，全部員額100餘人，業務負擔繁重，且縣府大力推動智慧城市，AI、資訊等涉及科技專業，調整移撥人力及業務，研擬新設研資處。
