苗栗縣政府組改初步定調 明年3月新設長照處、研資處

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處，新增研考資訊處， 縣府表示主要因應高齡社會，照顧老人即照顧青年，此外，縣府推動智慧城市等業務需求，組改草案還要送議會審議。

議員陳品安持開放態度，她說，一些縣市政府設立長照處，確實有需求性，中央最近新成立運動部，她會關心地方有沒有對等適當的局處，對應運動及青年等需求，至於研資處原本已併入行政處業務，人力及業務是否可以負擔，都是可以進一步討論。

苗栗縣政府因應中央修訂地方行政機關組織準則，增加37名員額，及2個局處，預計明年3月掛牌上路，今年7月間一度傳出新增青年處、恢復計畫處的版本，引發熱烈討論，縣府集思廣益，今天召開組改會議，縣府秘書長陳斌山主持，初步定調研擬新設長照處、研資處。

縣府指出，今年8月底全縣53萬2203人，65歲以上10萬6150人，占了近兩成，且長照3.0是國家重大政策，照顧好老人，也是讓年青人較無後顧之憂的重要一環，且如果成立青年處，業務中央對應單位教育部青年發展署，也比較侷限。

長照中心目前設有2課，公務員12人，全部員額90多人，研擬升格長照處，除了移撥原來的業務外，社會處老人福利、身心障礙輔具等部分業務，移撥至長照處，設立3科負責。

至於行政處去年3月併入計畫處業務，目前有7科，公務員51人，全部員額100餘人，業務負擔繁重，且縣府大力推動智慧城市，AI、資訊等涉及科技專業，調整移撥人力及業務，研擬新設研資處。

苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處。記者范榮達／攝影

長照 青年 公務員

相關新聞

苗栗縣政府組改初步定調 明年3月新設長照處、研資處

苗栗縣政府組織改造初步定調，長期照護管理中心升格長期照護處，新增研考資訊處， 縣府表示主要因應高齡社會，照顧老人即照顧青...

一人負責400件工地！桃園勞檢人力荒 市府提對策

桃園市營造工地數量龐大，審計處質疑，近年桃園營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力卻不足，要求市府改善。勞動局回...

統計顯示保全員過勞死比率高 桃市府追查工時有無過長

桃園市審計處發布去年決算審核報告，顯示桃市府去年勞工墜樓11死、疑過勞12人亡，勞動局認為數據及分析易造成外界誤解，尤其...

桃園人行道普及率遭檢討 拚明年達6成

桃園市近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討，部分民眾也迭有怨言，市府養護工程處表示，去年已斥2...

苗栗智慧路標減少事故 將增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

桃市府改善行人地獄，近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討。工務局表示，去年已斥2億元改善35條...

