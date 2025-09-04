一人負責400件工地！桃園勞檢人力荒 市府提對策

桃園市營造工地數量龐大，審計處質疑，近年桃園營造業職災及職場過勞疑慮案件頻傳，現有勞檢人力卻不足，要求市府改善。勞動局回應，全市職災千人率已逐年下降且低於全國平均，將持續強化降災策略。

內政部國土管理署統計，去年第4季全國核發建築物建造執照總樓地板面積為1083萬平方公尺，其中桃園市核發面積達237萬平方公尺，占全國21.88%，較2023年度同季增加142萬平方公尺，增幅約150.69%。

審計處指出，在營建動能持續高速擴展同時，桃園市職災案件也頻傳，如去年營造業發生墜落死亡事故達11人，與新北市並列六都第一；另有3起營造業罹災受傷勞工未投保勞工保險，顯示勞工未納保問題持續存在。

審計處表示，桃園目前負責營造業職安衛生檢查的勞動檢查員約15人，以全年建照工地及公共工程約6000件計算，平均每位檢查員負責約400件，面對龐大且急速增長的營建案量，現有勞檢量能顯與營建需求差距懸殊；即使市府開發「營造安檢 APP」並建置AI影像辨識系統，但系統建置、AI模型訓練等均需時間與資源投入，短期內恐難彌補勞檢人力缺口。

勞檢處表示，職場安全評估不宜僅以單一行業或事故型態為依據，而應觀察全行業職災千人率，依勞動部統計，自2017年至2024年間，桃園市職災千人率持續下降，且均低於全國平均，顯示降災策略已發揮成效，另依職災死亡人數觀察，雖下降幅度有限，但也呈現逐步改善趨勢。

勞檢處坦言，桃園市核發建照總樓地板面積於六都中位居第一，然而勞檢人力有限，確實難以完全因應產業成長壓力；考量營造工地數量龐大，除針對高危險工地與事業單位實施檢查，每年也會召集民間具有職業安全衛生資格的人員，組成輔導團配合辦理工地輔導及宣導，盼業者由被動應付檢查轉向主動強化安全。