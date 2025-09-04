快訊

統計顯示保全員過勞死比率高 桃市府追查工時有無過長

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府統計和追查勞工過勞問題時，發現保全員過勞的比率偏高。記者鄭國樑／攝影
桃園市審計處發布去年決算審核報告，顯示桃市府去年勞工墜樓11死、疑過勞12人亡，勞動局認為數據及分析易造成外界誤解，尤其過勞的認定，市府統計為9件（非全數為死亡），多數是保全工作，已加強稽查。

市府勞檢處對於過勞個案多數為保全員，認為有工時過長易造成過勞之嫌，已針對輪班、夜間工作、長時間工作等高風險作業勞工，實施重點檢查，並檢視異常工作負荷預防及健康檢查等保護措施辦理情形、檢查，及追蹤改善，持續加強勞工工時、休息時間等勞動條件規畫勞動檢查，避免勞工長時間工作造成過勞危害健康，以保障勞工權益。

勞動局說明，職場安全評估不宜僅以單一行業或事故型態為依據，而應觀察全行業職災千人率。勞動部統計資料顯示，自2017至2024年間，桃園市職災千人率呈下降趨勢，從千分之2.588下降至2023年2.032最低，都低於全國平均，顯示降災策略已發揮成效。

另依職災死亡人數觀察2020年至2024年在42至31人之間，雖然下降幅度有限，但仍呈現逐步改善趨勢。

勞動局分析原因，指出桃園市核發建照總樓地板面積六都第一，近年增幅達150.69%，反映營造工程快速發展，也增加職災發生風險。然而，勞檢人力有限，難完全因應產業成長壓力，導致降災成效受到挑戰。

市府勞動檢查處對上述情形，已提出三項重點降災策略：1、加強監督執行與高風險對象管理，聚焦高危險工地與事業單位，2、提升資訊揭露透明度與社會參與，建置災害地圖與公開重大職災資訊，3、推動跨機關資料整合與精準管理。另外同時推動教育訓練、提升勞工安全意識，並加強跨部門協作，營造安全文化。

對審計處統計「疑似過勞案件」，主要為事業單位依法通報勞工於工作場所，發生非設施設備導致的傷亡（如昏厥致休克或死亡等），因原因未明，暫列「疑似過勞」續處，並非確立為過勞案例。

勞檢處統計2022年至2024年，累計通報175件，其中166件（約95%）經調查屬非過勞、非目標疾病或家屬無意願認定，只有9件占比約5%經主管機關職安署認定，屬「工作負荷過重」，且比例逐年下降。

過勞 職災

