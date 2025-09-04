聽新聞
苗栗智慧路標減少事故 將增6處、1補強

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市建中街、社寮街口設置智慧路標後，交通事故發生率降低。本報資料照片
苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，縣府評估有效，雖交通部不再補助，利用縣款234萬多元今年將在7處路口增設或補強。

智慧路標設計，如果幹道來車，支線的警示燈就會亮燈，有如延伸用路人視野並會轉彎，縣府評估適合在無號誌高風險路口建置，2022年起陸續爭取交通部補助，加上縣款設置60套，縣府今年利用縣款234萬多元，新增6處、補強1處。

新增6處路口包括後龍鎮新港三路、民族路，統計去年肇事共3件，其中1件死亡車禍；苗栗市華民路、北安街，肇事共7件；苗栗市文發路、文發路822巷，肇事共3件；頭份市興隆路、興隆路273巷，肇事共8件；苗栗市中華東街、中華東街226巷，肇事共5件；頭份市興隆路、育才街、興隆路58巷，肇事共9件。

另補強銅鑼鄉雙峰路、雙峰路文陵巷，現場受限道路條件地勢陡坡，支線道用路人不易察看橫向來車，因此增設1套太陽能可變雙資訊LED標誌，強化來車警示。

縣府交通工務處指出，智慧路標路口因不適合設號誌，且有高風險，設置後有效減少路口事故3至6成，其中，頭份市八德二路與天祥街、頭份市中央路與中央路35巷、竹南鎮新生路與南寶街，皆是建置前一年發生事故逾4件，建置後迄今無肇事紀錄，縣府評估有效，今年交通部雖不再補助，仍利用縣款新設。

