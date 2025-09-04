聽新聞
0:00 / 0:00

桃園人行道普及率遭檢討 拚明年達6成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園近年新增許多人行道和通學步道，普及率仍未達6成被審計處點名檢討，圖為新屋區永安國小通學廊道。本報資料照片
桃園近年新增許多人行道和通學步道，普及率仍未達6成被審計處點名檢討，圖為新屋區永安國小通學廊道。本報資料照片

桃園市近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討，部分民眾也迭有怨言，市府養護工程處表示，去年已斥2億元改善35條道路，預計明年底提升至60%，民代則呼籲加強橫向整合，一併改善貨車上下貨空間等問題。

審計處審核報告，指出桃園市升格以來持續推動行人無障礙友善環境，近5年來人行道普及率持續上升，自2020年的39.26%上升至2024年的53.11%，5年來增加13.85個百分點，但仍未達6成，桃園市作為直轄市，應積極因應高齡化社會需求，確實改善行人通行環境。

一些市民迭有反映不少道路車多路窄、人行道障礙物多，必須左閃右閃，此外，許多車流量大的路口，行人庇護空間不足、欠缺斑馬線退縮設計，過馬路總是心驚膽顫，一點都不友善行人。

議員楊朝偉說，市府短期內或許可以用標線型人行道作為替代方案，但長期而言仍應盤點可以施作實體人行道的道路，才能落實人車分道，確保用路人安全，市府也應與在地民代合作盤點道路現狀，依施作可行性、道路事故發生率及居民接受度等標準，評估施作的先後順序，訂立明確的施作時程。

議員魏筠指出，市府近年積極改善多所學校的通學步道，不過除了校園，商圈行人環境也亟需改善，包括民眾停車空間、貨車上下貨空間、行人指引等配套措施都應一併配合，才能消解店家對生意衝擊的疑慮與反彈。

養工處回應，隨人行道逐年增加，可施作的路段已逐漸完善，不過尚有部分道路因路寬或地形條件限制無法設置人行道，針對舊市區預計將先以標線型人行道畫設，待民眾與用路人習慣後，將標線型人行道改為實體人行道，此外，校園周邊也會透過跨局處小組通力合作，以學校作為起點，進行人本無障礙環境改善，目標在今年底提升人行道普及率至55%，明年底提升至60%。

延伸閱讀

賴總統與青年議員對談提4項期許 綠議員：今天是民進黨重生日

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

靜宜商圈新繪人行道40多店家連署反對 中市建設局：有溝通說明

相關新聞

桃園人行道普及率遭檢討 拚明年達6成

桃園市近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討，部分民眾也迭有怨言，市府養護工程處表示，去年已斥2...

苗栗智慧路標減少事故 將增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

桃市府改善行人地獄，近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討。工務局表示，去年已斥2億元改善35條...

停駛超過半年 竹南鎮幸福巴士下周一起溫暖復駛

苗栗縣竹南鎮公所幸福巴士因缺司機，停駛超過半年，近來公所透過契約平台找到司機，將自下周一（8日）起復駛；公所表示，經過半...

睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天...

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。