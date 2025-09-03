快訊

新竹縣跨海參訪澎湖 交流綠能與產業發展

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣政府今天表示，新竹縣政府跨海到澎湖參訪，雙方就綠能與產業發展進行深入交流。

新竹縣政府「澎湖縣產業園區暨再生能源參訪交流活動」，今天由縣長楊文科率隊拜會澎湖縣長陳光復，並進行交流。

陳光復指出，永續能源是未來城市發展的基石。澎湖擁有夏季日照充足、冬季東北季風強勁、海域面積廣闊等得天獨厚的自然條件，縣府持續推動綠能再生能源建設，加速邁向淨零碳排目標。

陳光復表示，澎湖積極建置電動車公共充電樁，設置率達4%，超越中央2%標準；同時推動植樹造林、海草床復育，以奠定碳權交易基礎；推行廢棄蚵殼再利用、垃圾焚化爐可行性評估，以及規劃環保高效綠能循環經濟園區；並持續推進污水下水道建設及中衛水資源中心計畫，打造兼顧產業與環境永續的澎湖。

楊文科表示，深刻感受到澎湖在綠能發展上的成果與潛力，令人印象深刻，值得新竹縣借鏡與學習。

新竹 澎湖縣 再生能源

