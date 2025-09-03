快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

聽新聞
0:00 / 0:00

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園近年新增許多人行道和通學步道，不過普及率仍未達6成被審計處點名檢討。圖為新屋區永安國小通學廊道。本報資料照片
桃園近年新增許多人行道和通學步道，不過普及率仍未達6成被審計處點名檢討。圖為新屋區永安國小通學廊道。本報資料照片

桃市府改善行人地獄，近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討。工務局表示，去年已斥2億元改善35條道路，針對其餘地點將先設置條線型人行道，再視情況改為實體。民代則呼籲加強橫向整合，一併改善貨車上下貨空間等問題。

桃園不少道路車多路窄、人行道障礙物多，屢有民眾反映，許多車流量大的路口，行人庇護空間不足、欠缺斑馬線退縮設計，過馬路總心驚膽顫。

審計處表示，桃園市升格以來持續推動行人無障礙友善環境，近5年來人行道普及率持續上升，自2020年的39.26%上升至2024年的53.11%，5年來增加13.85個百分點，但仍未達6成；桃園市作為直轄市，應積極因應高齡化社會需求，確實改善行人通行環境。

議員楊朝偉表示，市府短期內或許可以用標線型人行道作為替代方案，但長期而言仍應盤點可以施作實體人行道的道路，才能落實人車分道，確保用路人安全；市府也應與在地民代合作盤點道路現狀，依施作可行性、道路事故發生率及居民接受度等標準，評估施作的先後順序，訂立明確的施作時程。

議員魏筠表示，市府近年積極改善多所學校的通學步道，不過除了校園，商圈的行人環境也亟需改善，包括民眾停車空間、貨車上下貨空間、行人指引等配套措施都應一併配合，才能消解店家對生意衝擊的疑慮與反彈。

養工處回應，隨人行道逐年增加，可施作的路段已逐漸完善，不過尚有部分道路因路寬或地形條件限制無法設置人行道。

養工處表示，針對舊市區預計將先以標線型人行道畫設，待民眾與用路人習慣後，將標線型人行道改為實體人行道；針對校園周邊也會透過跨局處小組通力合作，以學校作為起點，進行人本無障礙環境改善，目標在今年底提升人行道普及率至55%，明年底提升至60%。

桃園 人行道 行人地獄

延伸閱讀

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

靜宜商圈新繪人行道40多店家連署反對 中市建設局：有溝通說明

大罷免失敗 民進黨19名地方議員籲賴清德「正視我們的危機」

17位民進黨議員共同聲明喊話賴清德 梁育慈曝撰稿者是這2人

相關新聞

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

桃市府改善行人地獄，近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討。工務局表示，去年已斥2億元改善35條...

停駛超過半年 竹南鎮幸福巴士下周一起溫暖復駛

苗栗縣竹南鎮公所幸福巴士因缺司機，停駛超過半年，近來公所透過契約平台找到司機，將自下周一（8日）起復駛；公所表示，經過半...

睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天...

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中...

智慧路標降低無號誌路口事故 苗栗縣款234萬新增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

大園仁壽宮慶讚中元遶境 「8路口將封路」警加強交通疏導

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於本周五下午4至晚間12時舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。