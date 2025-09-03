人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

桃市府改善行人地獄，近5年來人行道普及率提升逾1成，但仍未及6成，遭審計處點名檢討。工務局表示，去年已斥2億元改善35條道路，針對其餘地點將先設置條線型人行道，再視情況改為實體。民代則呼籲加強橫向整合，一併改善貨車上下貨空間等問題。

桃園不少道路車多路窄、人行道障礙物多，屢有民眾反映，許多車流量大的路口，行人庇護空間不足、欠缺斑馬線退縮設計，過馬路總心驚膽顫。

審計處表示，桃園市升格以來持續推動行人無障礙友善環境，近5年來人行道普及率持續上升，自2020年的39.26%上升至2024年的53.11%，5年來增加13.85個百分點，但仍未達6成；桃園市作為直轄市，應積極因應高齡化社會需求，確實改善行人通行環境。

議員楊朝偉表示，市府短期內或許可以用標線型人行道作為替代方案，但長期而言仍應盤點可以施作實體人行道的道路，才能落實人車分道，確保用路人安全；市府也應與在地民代合作盤點道路現狀，依施作可行性、道路事故發生率及居民接受度等標準，評估施作的先後順序，訂立明確的施作時程。

議員魏筠表示，市府近年積極改善多所學校的通學步道，不過除了校園，商圈的行人環境也亟需改善，包括民眾停車空間、貨車上下貨空間、行人指引等配套措施都應一併配合，才能消解店家對生意衝擊的疑慮與反彈。

養工處回應，隨人行道逐年增加，可施作的路段已逐漸完善，不過尚有部分道路因路寬或地形條件限制無法設置人行道。

養工處表示，針對舊市區預計將先以標線型人行道畫設，待民眾與用路人習慣後，將標線型人行道改為實體人行道；針對校園周邊也會透過跨局處小組通力合作，以學校作為起點，進行人本無障礙環境改善，目標在今年底提升人行道普及率至55%，明年底提升至60%。