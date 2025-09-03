停駛超過半年 竹南鎮幸福巴士下周一起溫暖復駛

苗栗縣竹南鎮公所幸福巴士因缺司機，停駛超過半年，近來公所透過契約平台找到司機，將自下周一（8日）起復駛；公所表示，經過半年的暫停整理與規畫，如今再度「幸福上路」，路線也有所調整、更改，搭乘幸福巴士乘客則維持不收費。

竹南鎮公所指出，為服務鄉親，2年前向交通部爭取兩輛幸福巴士，並改裝為無障礙大客車以服務身障者，自推出以來廣受好評，但今年因無業者願意承租，導致今年幸福巴士被迫停駛，所幸近期透過契約平台找到司機願意駕駛。

公所也表示，之前司機難以尋覓可能是客運業者缺人，願意給較優渥薪資，加上擁有相關駕照的司機人數較少，公所尋找許久才找到司機願意駕駛幸福巴士。