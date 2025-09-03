快訊

停駛超過半年 竹南鎮幸福巴士下周一起溫暖復駛

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2輛竹南幸福巴士停駛超過半年，將自下周一起復駛，路線也有所調整、更改。圖／竹南鎮公所提供
2輛竹南幸福巴士停駛超過半年，將自下周一起復駛，路線也有所調整、更改。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所幸福巴士因缺司機，停駛超過半年，近來公所透過契約平台找到司機，將自下周一（8日）起復駛；公所表示，經過半年的暫停整理與規畫，如今再度「幸福上路」，路線也有所調整、更改，搭乘幸福巴士乘客則維持不收費。

竹南鎮公所指出，為服務鄉親，2年前向交通部爭取兩輛幸福巴士，並改裝為無障礙大客車以服務身障者，自推出以來廣受好評，但今年因無業者願意承租，導致今年幸福巴士被迫停駛，所幸近期透過契約平台找到司機願意駕駛。

公所也表示，之前司機難以尋覓可能是客運業者缺人，願意給較優渥薪資，加上擁有相關駕照的司機人數較少，公所尋找許久才找到司機願意駕駛幸福巴士。

未來竹南鎮幸福巴士路線也將更改為頂埔線（周一至周五行駛）、 崎頂線（周一至周五行駛）、假日觀光線（周六、日及國定假日行駛，專送竹南特色景點）。公所也溫馨提醒，全程免費搭乘，歡迎多加利用；請依站點候車，車輛到站即可搭乘；行駛班次如遇交通狀況，時間略有調整，敬請見諒。

竹南幸福巴士將自下周一起復駛，路線也有所調整、更改，但搭乘仍維持不收費。圖／竹南鎮公所提供
竹南幸福巴士將自下周一起復駛，路線也有所調整、更改，但搭乘仍維持不收費。圖／竹南鎮公所提供

巴士 加利 身障者

相關新聞

中壢媽仁海宮中元祭法會普渡 物資捐食享冰箱照顧弱勢

桃園市「中壢媽」中壢仁海宮進行建廟200周年，適逢農曆七月中元節，廟方今天下午準備大批民生物資，由董事長王介禧等人舉辦中...

停駛超過半年 竹南鎮幸福巴士下周一起溫暖復駛

苗栗縣竹南鎮公所幸福巴士因缺司機，停駛超過半年，近來公所透過契約平台找到司機，將自下周一（8日）起復駛；公所表示，經過半...

睽違6年再辦彩繪神豬賽 2025全國義民祭竹縣9/6登場

2025全國義民祭在新竹縣，新竹縣政府文化局睽違6年再度舉辦彩繪神豬比賽，今年共有12間學校參加，徵得208件作品。今天...

智慧路標降低無號誌路口事故 苗栗縣款234萬新增6處、1補強

苗栗縣政府2022年起陸續在高風險無號誌路口，設置60套智慧路標，降低路口事故率3至6成，其中3個路口設置後無肇事紀錄，...

大園仁壽宮慶讚中元遶境 「8路口將封路」警加強交通疏導

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於本周五下午4至晚間12時舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾...

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

竹北人青春中的好味道消失了！位於竹北高中(現名為陽明交大附中)正對面的「余師傅手工包子養生饅頭」，日前老闆在個人社群宣布...

